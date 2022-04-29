نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الفطر 2022 في جميع الدول العربية والأجنبية فلكيًا.. استعدوا لاستقبال فرحة العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الفطر 2022 في جميع الدول العربية يترقبه المسلمون. فهو العيد الأصغر وفق الرؤية الشرعية. ويكون مدته 3 أيام. وتم تحديد موعد عيد الفطر 2022 فلكيًا في جميع الدول العربية والأجنبية فلكيًا لكن مازال انتظار تحري رؤية هلال شوال من قبل دار الإفتاء السعودية والمصرية وغيرهم من الدول الإسلامية. وتأكيد موعد أول أيام عيد الفطر السعيد. وأكثر ما يتم البحث عنه موعد عيد الفطر في مصر وأيضًا موعد عيد الفطر 2022 في السعودية وبناءً عليه تتحدد أغلب الدول.

موعد عيد الفطر 2022 في جميع الدول العربية

هناك تباين حول موعد عيد الفطر 2022 في جميع الدول العربية والأجنبية. فهناك دول يكون في أول أيام عيد الفطر المبارك 2 مايو وآخر يكون 3 مايو وذلك من خلال الآتي:

موعد عيد الفطر في أغلب الدول العربية 2 مايو 2022م.

أول أيام عيد الفطر في ألمانيا يوم الاثنين 2 مايو 2022م.

أول أيام عيد الفطر في إيطاليا يوم الثلاثاء 3 مايو 2022م.

موعد عيد الفطر في بريطانيا يوم الثلاثاء 3 مايو 2022م.

موعد عيد الفطر 2022 فلكيًا

يترقب المسلمون الاحتفال بمناسبة أول يوم العيد الفطر 2022 بعد ثلاثين يوم في شهر رمضان شهر الخير واليمن. وقد تحدد موعد عيد الفطر 2022 فلكيًا في يوم الأثنين 2 مايو في غالبية الدول الإسلامية. ومن مراسم استقبال عيد الفطر صلاة العيد وارتداء الثياب الجديدة من السنن المتبعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلام.

موعد عيد الفطر 2022 في السعودية

أوضحت هيئة البحوث الفلكية موعد عيد الفطر 2022 في السعودية والذي من المحدد أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأثنين 2 مايو 2022 وبذلك لأن شهر رمضان بدايته كانت يوم 2 أبريل 2022 ومن المنتظر تحرري رؤية هلال شوال مع غروب شمس 29 رمضان. ونهنئ المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بحلول عيد الفطر المبارك.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق بموعد عيد الفطر 2022 في جميع الدول العربية والأجنبية فلكيًا قبل الإعلان بشكل رسمي في كل دولة من الدول، وفي الغالب يتوافق اليوم فلكيا مع المعلن من دار الإفتاء فاستعدوا لاستقبال فرحة العيد