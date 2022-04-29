أجدد رسائل تهنئة عيد الفطر 2022 معايدات العيد Happy Eid للعائلة والأصدقاء مكتوبة

تزامنا مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك 2022، يبدأ عدد كبير من المتابعين في معرفة أجدد رسائل التهنئة في تلك المناسبة السعيدة، والتي يجتمع فيها الأسر والأصدقاء لقضاء وقت لطيف سوياً، وخاصة بعد غياب طويل وابتعاد بسبب الظروف العالمية التي أدت إلي اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الأحباب، وهكذا يمكن تهنئة الجميع ودعوتهم لقضاء وقت ممتع عن طريق الرسائل النصية المميزة، وفي هذا التقرير باقة من أجدد وأروع معايدات عيد الفطر المبارك.

أجدد رسائل تهنئة عيد الفطر 2022

مع دخول الأيام الأواخر من شهر رمضان المبارك، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن هناك استطلاع لرؤية هلال عيد الفطر المبارك ،وذلك في يوم السبت 29 من رمضـان 1443هـ الموافق 30 أبريل، ليتم الاعلان رسمياً عن موعد عيد الفطر المبارك، وبذلك يبدأ المسلمون في تبادل التهنئة والمعايدات بالرسائل والصور المميزة، وذلك لتبادل الفرحة والسعادة بتلك الايام الجميلة المباركة، والتي ينتظرها جميع المواطنين في كل مكان بالوطن العربي والأمة الأسلامية.

عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك

العيد علينا هَلّْ وبأحلى فرحة طلّ ويا رب تسعد الكل. بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أتقدم من كل الأصدقاء بأصدق مشاعر التهنئة القلبية بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد، كل عام وقلوبكم بيضاء، وكل عام وأنتم بنقاء. كل عام وأنتم بخير، بأرق العبارات وأندى الكلمات وعلى أثير المحبة وخالص التحيات أهنئكم بقدوم عيد الفطر السعيد. أدام الله عليكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك.

معايدات عيد الفطر المبارك