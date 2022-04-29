نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت أوفر عروض العيد 2022 مهرجان العطور بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث عروض لولو ماركت اليوم ضمن موسم عروض العيد 2022 في السعودية، يعرض لولو هايبر ماركت السعودية مجموعة من أفخم أنواع العطور وأرقاها؛ لكي تناسب جميع الأذواق والمناسبات، يمكنك اختيار عطرك المفضل والاستمتاع بخصم خاص في مهرجان العروض من لولو ماركت، حيث تتوفر العروض لمحبي التسوق أون لاين واستمتع بخدمات الشحن والتوصيل من lulu، كما أن العروض متاحة في جميع الفروع المنتشرة بجميع مناطق المملكة السعودية، تعرف على كافة التفاصيل في التالي.

عروض لولو ارخص عروض العيد

تمتع بتجربة شراء فريدة ومثمرة من مهرجان العطور، والذي طرحه لولو هايبر ماركت السعودية في موسم عروض عيد الفطر 1443، حيث يعرض مجموعة متميزة من العطور الشرقية والغربية التي دائمًا ما تصلح لعدة مناسبات، متوفر بالعروض أقوى العطور الرجالية والنسائية وبعض أنواع العطور تصلح للجنسين، بالإضافة إلى العطور المسائية والصباحية والعطور المناسبة لأوقات العمل، متوفر أيضًا بالعروض مجموعة من الأحجام الصغيرة المناسبة للجيب، بإمكانك الاحتفاظ بها في حقيبتك وحملها في أي مكان، وهذا ما يناسب طبيعة الحياة اليومية المليئة بالحركة والعمل, فبإمكانك الشعور بالإنتعاش وتجديد يومك واستعادة النشاط، وذلك مقابل أسعار حصرية ومخفضة لعملاء لولو ماركت بالسعودية.

لولو هايبر ماركت

متوفر بالعروض مجموعة الهدايا المميزة والتي تحتوي على العديد من القطع الأساسية للرجل، ولذلك فهي تعد من أرقى الهدايا وأجودها من حيث الماركات العالمية والهاي كوبي من العطور الأصلية، وبإمكانك التعبير عن مكنون صدرك بهدية ملموسة مفعمة بالطاقة والمشاعر التي يبثها العطر في نفس مستخدميه، تألق دائمًا واشعر أهلك وأحبابك بالاهتمام واختار لهم هدايا قيمة من مجموعة العناية بالجسم المتوفر بمهرجان العطور في عروض العيد 2022 من لولو السعودية.

لولو ماركت عروض العيد عطور للرجال

كريستيانو رونالدو علبة تحتوي على مجموعة من الهدايا المميز للرجال بسعر 145 بدلًا من 255 ريال.

عطر الرجال سي آر جيم أون 100 مل بسعر 119 بدلًا من 205 ريال.

فيراري عطر الرجال الأسود 125 مل بسعر 95 بدلًا من 155 ريال.

عطر الرجال بيورتي بلاك دايموند 100 مل بسعر 65 بدلًا من 150 ريال.

فريش 1965 سلمان خان عطر الرجال 100 مل بسعر 99 بدلًا من 199 ريال.

عطور للنساء بخصومات من لولو

دافيدوف عطر للنساء كول ووتر 50 مل بسعر 79 بدلًا من 99 ريال.

انتيرنال لاف عطر للنساء وعطر للرجال 50 مل بسعر 32 بدلًا من 39.95 ريال.

راحة عطر الفل 8 مل * 6 قطع بسعر 14.90 ريال.

جس عطر للنساء مارسيانو 100 مل بسعر 105 بدلًا من 165 ريال.

كلفن كلين عطر للنساء بيوتي 100 مل بسعر 129 بدلًا من 200 ريال.

باكو رابان عطر للسيدات بنفسجي 80 مل بسعر 180 بدلًا من 240 ريال.

جمعنا لكم مجموعة من العروض الفريدة والحصرية بهايبر لولو السعودية، ونتابع معكم كل ما هو جديد في عالم العروض، حيث ننقل لكم أجدد الخصومات والتخفيضات من مختلف متاجر السعودية فور صدورها فتابعونا.