نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للحشرات.. مكون خارق ضعيه في المطبخ للتخلص من الصراصير والنمل والذباب نهائيا بدون اي كيمياويات في المقال التالي
تعتبر الصراصير والنمل من الآفات الضارة المنتشرة في فصل الصيف والتي تحاول ربات المنازل أن تتحلص منها وذلك عن طريق استخدام المبيدات الحشرية التي يمثل استنشاقها خطر على الإنسان والذي يمكن أن يسبب استنشاقها على المدى البعيد سرطان الرئة الخطيرة لذلك حذر العديد من الأطباء من استخدامها تمامًا وخاصة على الأطفال حيث يمكن أن تسبب حساسية وطفح جلدي وبدأت ربات المنازل أن تتوجه للبحث عن طرق طبيعية ومن أهمها استخدام الأحماض الطبيعية مثل الليمون وقشور البرتقال في محاربة تلك الحشرات حيث تعتبر تلك الأحماض من المواد التي لا يحبها النمل والصراصير وغيره من الحشرات وسوف نتناول طريقة صناعتها بأبسط الطرق والمكونات
طريقة طرد الحشرات
يعتبر طرد الحشرات من الأمور الشاغلة لعديد من ربات المنازل وسوف نتناول أهم الطرق خلال تلك السطور الآتية
المكونات
- ليمون.
- بيكربونات صوديوم.
- روح خل.
- القليل من الماء.
طريقة التحضير
- نقوم بخلط تلك المكونات مع بعضها البعض في علبة من البخاخ ونقوم برش الأسطح والأماكن الضيقة والأركان التي تتواجد بها الحشرات.
- نقوم بشطفها بالماء بعد ذلك نكرر تلك الخلطة يوميًا وسوف نلاحظ بقدرتنا على التخلص من تلك الحشرات بشكل نهائي.
طريقة قشور البرتقال للتخلص من الحشرات
يعتبر البرتقال من الأوساط الحامضية التي تساعدنا في القضاء على الآفات الضارة وسوف نوضح طريقة التخلص منها خلال بعض النقاط.
- قشور البرتقال.
- ماء.
- صودا كاوية.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار تلك المكونات وخلطها مع بعضها البعض.
- نقوم برش الأماكن التب تتواجد بها الحشرات وفي الأركان.
- خلال يومين فقط نلاحظ نتيجة فعالة في التخلص من تلك الحشرات.
بعض الوسائل للتخلص من الحشرات
- هناك من بعض الوسائل التي تساعدنا في التخلص من تلك الحشرات الضارة ومن أهمها
- سد البلاعات الموجودة في المنزل.
- سد الثقوب والفتحات الموجودة بالغرف والحمامات والمطبخ.
- عدم ترك بقايا طعام متواجدة في الغرف فهي التي تكثر من وجود تلك الحشرات.
- تشغيل المرواح والتكيفات مع اقتراب فصل الصيف حيث تكره تلك الحشرات درجة الحرارة المنخفضة وسرعان ما تهرب من تلك الأماكن.
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