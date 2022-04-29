شوف أقوى عروض العيد من لولو ماركت بتخفيضات هائلة lulu hypermarket

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بمناسبة عيد الفطر اايلمبارك يقدم لولو ماركت صفقات العيد الرابحة على مئات المنتجات المعروضة داخل أروقة لولو هايبر ماركت، ومن أهم المنتجات المتضمنة في مجلة عروض لولو لهذا الأسبوع منتجات العناية بالشعر والبشرة وأنواع متعددة من العطور النسائية والرجالية أيضاً، كما توجد خصومات كبيرة على السلع الغذائية ولوازم الجلسات الخارجية وأدوات الشي المختلفة، نظراً لكون العديد من الأسر والأصدقاء يجتمعون خلال أيام العيد ويقيمون حفلات الشواء، هذا بالإضافة إلى مئات العروض الأخرى التي يمكنكم التعرف عليها من خلال زيارة فروع لولو هايبر ماركت المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وفي السطور القادمة نوضح بعض الخصومات المتاحة على بعض السلع. لولو ماركت من أهم الأصناف المتوفرة ضمن بروشور عروض هايبر لولو الأرز البسمتي الي لا غنى عنه في أي منزل سعودي، احصل على خصم بقيمة 15 ريالاً على أرز الوليمة ستايل مزة بسمتي وزن الكيس عشرة كيلو جرام، بسعر 61.95 ريال بدلاً من 76.95 ريال.

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