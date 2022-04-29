نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الفطر المبارك 2022 وكيفية أداء صلاة العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عبد الفطر المبارك، توقيت صلاة العيد، كيفية أداء صلاة العيد، كل هذه الأمور هي أهم ما يبحث عنه الأفراد في كل دول العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه، وذلك بعد ما قارب شهر رمضان المبارك على الرحيل، وتقوم جميع الأسر في الدول الإسلامية بعمل استعداداتها لاستقبال العيد السعيد، خاصة الأطفال والذين ينتظر ونه بفارغ الصبر.

موعد عيد الفطر المبارك 2022:-

وفقاً لما تم الإعلان عنه من قبل مركز الفلك في المملكة العربية السعودية، ومراكز البحوث الإسلامية في مختلف الدول العربية، والتي أكدت على استحالة رؤية هلال شهر شوال لعام 1443 يوم السبت المقبل الموافق 30 أبريل 2022 الموافق 29 رمضان 1443، بما يؤكد ذلك على أن شهر رمضان المبارك لهذا العام سوف يكون مكتمل، أي أن يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 سوف يكون هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن أول أيام عيد الفطر السعيد سوف يكون يوم الاثنين المقبل الموافق الثاني من شهر مايو المقبل الموافق الأول من شهر شوال لعام 1443 هجرية.

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك:-

أعلنت معظم الدول العربية والإسلامية توقيت صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية توقيت صلاة العيد وأيضاً دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وغيرها من الدول العربية الأخرى.

كذلك فقد أعلنت دار الإفتاء المصرية عن توقيت إقامة صلاة العيد السعيد للعام 2022، حيث شددت وزارة الأوقاف المصرية على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية في المساجد الكبرى التي سوف يتم فيها أداء صلاة العيد ويمكن معرفة توقيت صلاة العيد في كافة مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية من خلال الجدول التالي:-

كيفية أداء صلاة عيد الفطر:-

صلاة عيد الفطر تتكون من ركعتان، يكبر الإمام والمصلين وراءه في الركعة الأولى نحو 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة الأعلى أو سورة ق، أما في الركعة الثانية فيكبر الإمام والمصلين وراءه خمسة تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة الغاشية أو سورة القمر، بعد الانتهاء من الصلاة، يقوم الإمام بإلقاء خطبة العيد تذكر الناس بنعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى، وأيضاً تحثهم على مواصلة الاستمرار في الطاعات وتجنب المعاصي ابتغاء لرضى الله عز وجل.