اسعار كحك وبسكوت العيد 2022 من العبد، من الموضوعات مثار الأحاديث في معظم الصالونات هذه الأيام بالذات وذلك لاقتراب عيد الفطر المبارك ومن المعروف أن من أساسيات الاحتفال به تواجد الكحك والبسكوت على المائدة المصرية، حيث أنهما من أهم مسببات البهجة في البيوت المصرية.

اسعار كحك وبسكوت العيد 2022 من العبد

من أشهر محلات الحلويات التي تقدم أعلى مستويات منتجات الحلويات وخاصة الكحك والبسكوت، هو حلواني العبد، والذي يُعتبر واحد من أعرق محلات الحلويات وأشهرها على الإطلاق.

أسعار الكحك والبسكوت الخاص بالعيد المتوفر عند حلواني العبد، ليس سعر ثابت لجميع المنتجات.

فالسعر يختلف من منتج لآخر حسب المادة الخام المُستخدمة في الصنع، ونوع الحشو والصوص المُستخدم في التغطية لبعض المنتجات.

اسعار كحك العيد ٢٠٢٢ من العبد

من الممكن حصر أسعار الكحك في حلواني العبد على النحو التالي:-

علبة من الكحك السادة وزن واحد كيلو بسعر 135 مصري.

كحك سادة وزنها نصف كيلو بسعر 70 جنيه.

علبة كحك ملبن وزن كيلو بسعر 135 جنيه.

كحك ملبن نصف كيلو، بسعر 70 جنيه.

علبة كحك بحشو العجمية، عدد 32 قطعة في العلبة الواحدة، بسعر 135 جنيه.

كحك بحشو العجمية، عدد 16 قطعة في العلبة الواحدة بسعر ٧٠ جنيه للعلبة.

علبة الكحك المحشو بعين الجمل وزن كيلو للعلبة الواحدة، بسعر 180 جنيه للعلبة.

الكحك بحشوة عين الجمل، وزن نصف كيلو للعلبة، بسعر 90 جنيه.

كحك محشو بالفسدق، بسعر 200 جنيه للكيلو.

علبة كحك بحشو الفسدق تتكون من 16 قطعة من الكحك، سعر العلبة الواحدة 105 جنيه.

كحك مشكل تتضمن جميع الأصناف، بسعر 145 جنيه، عدد 32 قطعة.

علبة كحك تتضمن أصناف مشكلة، عدد 16 قطعة بسعر 75 جنيه.

كحك مشكلة تحتوي جميع الأصناف، العلبة ذات قوام صفيح سعر العلبة 700 جنيه.

اسعار بسكوت العيد ٢٠٢٢من العبد

يختلف سعر بسكوت العيد المُتوفر في حلواني العبد حسب نوع البسكوت على النحو التالي:-

علبة بسكوت تحتوي على أنواع مُختلفة وزن كيلو بسعر 120 جنيه للعلبة.

بسكوت سادة تتكون من 72 قطعة بسعر 115 جنيه للعلبة.

علبة بسكوت سادة تتضمن 36 قطعة بسعر 60 جنيه.

بسكوت برتقال 115.

علبة بسكوت جوز هند 115.

بسكوت شيكولاتة 65.

وفي الختام نذكر أن اسعار كحك وبسكوت العيد 2022 من العبد، من الأمور التي يبحث عنها قطاع عريض من الناس لذا وجب معرفتها معرفة جيدة.