خلطتي السحرية الموفرة لتنظيف الاواني المحروقة و الحمام و البوتاجاز والنتيجة مذهلة

معظم ربات البيوت تقوم بشراء جميع أنواع المنظفات والمنتجات الكيماوية والكلور وما إلى ذلك، ولكننا لم نحصل على النتائج التي أردناها في تنظيف البوتجاز والدهون الشديدة الاتساخ في الأطباق والطاسات والحلل، ودولاب المطبخ والأحواض وكذلك الحمام، حيث أن هذه الوصفة السحرية سوف تحقق نتيجة مبهرة في التنظيف، وسوف نتخلص تماما من الدهون وهذه الوصفة نقوم بإعدادها في البيت وهي وصفة تنظيف شهيرة وطبيعية وآمنة.

مكونات الوصفة السحرية الموفرة لتنظيف المطبخ و الحمام

سوف تتكون الوصفة السحرية التي سنقوم بتحضيرها اليوم من المكونات التالية والتي تتوفر بكل سهولة:

صابون سائل يكون لونه أخضر أو أى لون

خل أبيض

ملح ليمون يمكننا شراؤه من عند العطار

كربونات الصوديوم سوف نحضره من عند العطار

سوف نستعين بليفة خشنة أو يكون لدينا سلك مواعين من أجل التنظيف



طريقة تحضير الوصفة السحرية الموفرة لتنظيف المطبخ و الحمام

الطريقة التي نستخدمها في تحضير هذه الوصفة السحرية ستكون كالتالي:

باستخدام طبق يكون عميق، نقوم بصب كمية من الصابون، سيكون حوالي 2 كوب من الصابون

بعد ذلك سوف نقوم باضافة الخل على الصابون السائل

ثم نضع 4 ملاعق كبير من ملح الليمون وبعد ذلك نقلب جيدا حتى نتأكد جيدا أنه قد ذاب تماماً

باستخدام هذه المكونات الثلاث ، يمكننا تنظيف الثلاجة والاطباق والمواعين التي سنحتاج لتنظيفها وتعقيمها.

وسنضع ملعقتين من بيكربونات الصودا في الخليط السابق ثم نقلبه، وسوف نجد أن الخليط يتبخر ويفور بقوة

يمكن بعد ذلك استخدام هذا الخليط في تنظيف الأشياء الصعبة

حيث نقوم بوضعه علي الأشياء الصعبة في التنظيف ثم نتركه عشر دقائق وبعد ذلك نغسله بسلك مواعيد

يمكن تنظيف سيراميك المطبخ أو الحمام وعيون البوتجاز والطاسات المحترقة والشفاط

كما يمكن تنظيف الحوائط والسيراميك فيالمطبخ او الحمام

تنظيف الاستانلس بتاع الحنفيات

يمكن اضافة مياه سخنة حيث تزيد قوة الرغوة أكثر وسوف تقوم بتنظيف أقوي وستكون النتيجة أفضل في تنظيف الأشياء الموجود في المطبخ وتكون دهونها أقوي وتنظيف الطاسات وعيون البوتاجاز والحلل وكذلك الاشياء التي تكون دهونها صعبة للغاية.

تنظيف السيراميك بالخل

الخل الأبيض هو المكون الرئيسي لتنظيف السيراميك لذلك: تحتاج إلى نصف كوب من الخل الأبيض ونصف كوب ماء ثم اخلطهم معًا، ثم استخدم زجاجة رذاذ لتطبيق الخليط على الجدران والأرضيات، ثم استخدم إسفنجة أو قطعة قماش لمسح البقع الدهنية التي تراكمت بمرور الوقت على أسطح مطبخك والتي يمكن أن تكون أرضًا خصبة لتكاثر البكتيريا.