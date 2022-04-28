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يعتبر الشعر الطويل من أهم الأشياء التي تسعى له كل فتاة التي تبحث طيلة الوقت عن وصفات طبيعية وتستخدم علاجات تجميلية حتى تحصل على شعر طويل وانسيابي وسوف نتناول في هذا المقال وصفة جبارة لتطويل الشعر بواسطة ماء الأرز وسوف نحصل على نتيجة سحرية كما سنتناول في هذا المقال أهمية ماء الأرز للشعر. طريقة ماء الأرز للشعر المكونات: ماء الأرز.

زيت الزيتون.

ملعقتين من الفازلين. طريقة التجهيز: نقوم بغسل الأرز جيدًا ثم نقوم بنقعه لمدة ساعة ونأخذ ماء الأرز.

نقوم بوضع ملعقتين من الفازلين مع ملعقتين من زيت زيتون.

نقوم بخلط تلك المكونات مع بعضها البعض. طريقة أخرى لتحضير ماء الأرز المكونات: ماء الأرز.

عسل نحل.

نشا. نقوم بوضع ماء الأرز ونضيف إليه قليل مع عسل النحل ونضيف إليه القليل من النشا ونخلط هذه المكونات جيدًا ونقوم بوضع تلك على الشعر لمدة نصف ساعة ويمكن تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وسوف نلاحظ نتيجة مبهرة خلال شهر واحد فقط. فوائد ماء الأرز للشعر يساعد ماء الأرز على تغزير الشعر وذلك حيث يعمل على تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس.

يساعد ماء الأرز على تطويل الشعر بصورة ملحوظة حيث أنه يمد الشعر بالمعادن والفيتامينات اللازمة له.

يساعد ماء الأرز على علاج الشعر التالف من الصبغات والسيشوار.

يساعد ماء الأرز على تنعيم الشعر ولمعانه.

يساعد ماء الأرز على تقوية بصيلة الشعر وحمايته من التساقط.

يساعد ماء الأرز على تقوية بصيلة الشعر كما تعمل على فرد الشعر.

يحسن ماء الأرز وبصورة ملحوظة على نمو الشعر وخاصة في مقدمة الرأس.

يساعد ماء الأرز في ترطيب الشعر الجاف. عمر شويل - جدة تطويل شعر البنات والكبار 2 سم في الأسبوع بمكون واحد يتم إضافته إلى ماء الأرز - ثقفني

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