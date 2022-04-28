شوف خصومات هايبر بنده نصف الثمن عروض عيد الفطر المبارك على الأجهزة الكهربائية و الهواتف

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عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده نصف الثمن عروض عيد الفطر المبارك على الأجهزة الكهربائية و الهواتف، حيث يتوفر تابلت الكاتيل سعة 32 جيجا بايت يدعم شبكة 4G بسعر 399 ريال بدلا من 449 ريال خصم 11%، يتوفر تابلت نوكيا T20 سعة 32 جيجا بايت بسعر 699 ريال بدلا من 749 ريال خصم 7%، يتوفر تابلت للأطفال تكي ميني الكاتيل بسعر 349 ريال بدلا من 399 ريال خصم 13%، تتوفر طابعة الكل في واحد اتش بي بسعر 139 ريال بدلا من 169 ريال خصم 18% ضمن عروض عيد الفطر المبارك هايبر بنده.

خصومات هايبر بنده نصف الثمن

تتوفر قطاعة اي تي سي بسعر 65 ريال بدلا من 79 ريال خصم 18%، تتوفر ضمن خصومات عيد الفطر المبارك نصف الثمن طاهية هالوجين اي تي سي بسعر 149 ريال بدلا من 299 ريال خصم 50%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده عجانة مولنيكس سعة 4.8 لتر بسعر 459 ريال بدلا من 699 ريال خصم 35%، تتوفر فرامة اللحم من مولنيكس بسعر 459 ريال بدلا من 699 ريال خصم 35%.

عروض عيد الفطر المبارك

تتوفر عصارة كليك اون 600 وات بسعر 109 ريال بدلا من 159 ريال خصم 32%، تتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده طاهية أرز سينكور بسعر 99 ريال بدلا من 199 ريال خصم 50%، يتوفر ضمن عروض عيد الفطر المبارك على الشاشات تلفزيون سكاي وورث جوجل 50 بوصة 4K UHD بسعر 1499 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 35% مع إمكانية التوصيل إلى المنزل و التركيب مجاني.

خصومات الشاشات هايبر بنده

يتوفر تلفزيون سكاي وورث أندرويد 40 بوصة بسعر 999 ريال بدلا من 1599 ريال خصم 38%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده مضخم صوت سكاي وورث بسعر 299 ريال بدلا من 449 ريال خصم 34%، يتوفر ضمن عروض عيد الفطر المبارك هايبر بنده جوجل كروم كاست 3 بسعر 159 ريال بدلا من 229 ريال خصم 31%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر هاتف لينوفو كي 14 سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام، كاميرا أمامية 5 ميجا بكسيل و خلفية ثنائية 13 + 2 ميجا بكسيل بسعر 349 ريال بدلا من 499 ريال خصم 30%، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف ZTE Blade A31 Plus سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام بسعر 329 ريال بدلا من 349 ريال خصم 6%، يتوفر هاتف سامسونج A2 سعة 32 جيجا بايت و 3 جيجا رام، كاميرا امامية 5 و خلفية ثنائية 13 + 2 ميجا بكسيل بسعر 399 ريال فقط ضمن عروض عيد الفطر المبارك هايبر بنده.