نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات هايبر بنده نصف الثمن عروض عيد الفطر المبارك على الأجهزة الكهربائية و الهواتف في المقال التالي
عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده نصف الثمن عروض عيد الفطر المبارك على الأجهزة الكهربائية و الهواتف، حيث يتوفر تابلت الكاتيل سعة 32 جيجا بايت يدعم شبكة 4G بسعر 399 ريال بدلا من 449 ريال خصم 11%، يتوفر تابلت نوكيا T20 سعة 32 جيجا بايت بسعر 699 ريال بدلا من 749 ريال خصم 7%، يتوفر تابلت للأطفال تكي ميني الكاتيل بسعر 349 ريال بدلا من 399 ريال خصم 13%، تتوفر طابعة الكل في واحد اتش بي بسعر 139 ريال بدلا من 169 ريال خصم 18% ضمن عروض عيد الفطر المبارك هايبر بنده.
خصومات هايبر بنده نصف الثمن
تتوفر قطاعة اي تي سي بسعر 65 ريال بدلا من 79 ريال خصم 18%، تتوفر ضمن خصومات عيد الفطر المبارك نصف الثمن طاهية هالوجين اي تي سي بسعر 149 ريال بدلا من 299 ريال خصم 50%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده عجانة مولنيكس سعة 4.8 لتر بسعر 459 ريال بدلا من 699 ريال خصم 35%، تتوفر فرامة اللحم من مولنيكس بسعر 459 ريال بدلا من 699 ريال خصم 35%.
عروض عيد الفطر المبارك
تتوفر عصارة كليك اون 600 وات بسعر 109 ريال بدلا من 159 ريال خصم 32%، تتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده طاهية أرز سينكور بسعر 99 ريال بدلا من 199 ريال خصم 50%، يتوفر ضمن عروض عيد الفطر المبارك على الشاشات تلفزيون سكاي وورث جوجل 50 بوصة 4K UHD بسعر 1499 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 35% مع إمكانية التوصيل إلى المنزل و التركيب مجاني.
خصومات الشاشات هايبر بنده
يتوفر تلفزيون سكاي وورث أندرويد 40 بوصة بسعر 999 ريال بدلا من 1599 ريال خصم 38%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بنده مضخم صوت سكاي وورث بسعر 299 ريال بدلا من 449 ريال خصم 34%، يتوفر ضمن عروض عيد الفطر المبارك هايبر بنده جوجل كروم كاست 3 بسعر 159 ريال بدلا من 229 ريال خصم 31%.
عروض الهواتف هايبر بنده
يتوفر هاتف لينوفو كي 14 سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام، كاميرا أمامية 5 ميجا بكسيل و خلفية ثنائية 13 + 2 ميجا بكسيل بسعر 349 ريال بدلا من 499 ريال خصم 30%، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف ZTE Blade A31 Plus سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام بسعر 329 ريال بدلا من 349 ريال خصم 6%، يتوفر هاتف سامسونج A2 سعة 32 جيجا بايت و 3 جيجا رام، كاميرا امامية 5 و خلفية ثنائية 13 + 2 ميجا بكسيل بسعر 399 ريال فقط ضمن عروض عيد الفطر المبارك هايبر بنده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصومات هايبر بنده نصف الثمن عروض عيد الفطر المبارك على الأجهزة الكهربائية و الهواتف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.