شوف تخفيض خيالي 13% على تويوتا كامري 2022 الاقتصادية توفير 20 ألف ريال

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عمر شويل - جدة تخفيض خيالي 13% على تويوتا كامري 2022 الاقتصادية توفير 20 ألف ريال، السيارة الفاخرة المميزة من تويوتا و التي تعتبر اقتصادية من الطراز الأول حيث تمكنك من السير مسافة 26 كيلو متر بتقييم ممتاز بلس لامتلاكها محرك هجين اقتصادي، نتناول اليوم فئة لومير التي انضمت إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة العربية السعودية لموديلات عام 2022، لذا نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة مع السعر الجديد بالإضافة إلي معرض السيارات الذي يقدم هذا العرض المذهل على سيارة تويوتا كامري 2022 لومير الاقتصادية.

تخفيض خيالي 13% على تويوتا كامري 2022

تتميز السيارة بمحرك هجين رباعي الاسطوانات 2500 سي سي قوة 215 حصان هايبرد قير اوتوماتيك ثماني السرعات ونظام الدفع أمامي، انضمت السيارة إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة العربية السعودية لموديلات عام 2022 خاصة ضمن تخفيضات عبد اللطيف جميل للسيارات، حيث أصبحت تتوفر سيارة تويوتا كامري 2022 لومير الاقتصادية بسعر 133 ألف بدلا من 152 ألف و 950 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة توفير 20 ألف ريال تخفيض خيالي 13%.

تويوتا كامري 2022 لومير

تتميز فئة لومير ب حساسات أمامية و حساسات خلفية، إضاءات ليد بالكامل ليد نهاري، ليد عالي و منخفض، كشافات ضباب أمامية و خلفية ليد و اشارات على المرايا مع إمكانية الطي اوتوماتيك، كما تتميز سيارة تويوتا كامري 2022 لومير الاقتصادية بكاميرا أمامية و كاميرا خلفية، جنوط مقاس 18 إنش، جناح خلفي، تتميز بكافة مزايا الأمان عدد 6 وسائد هوائية، نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار وتقنية دعم المكابح.

مزايا داخلية كامري فئة لومير

تتميز داخلية فئة لومير بحاجب شمس خلفي بتحكم كهربائي، عرض المعلومات على الزجاج، شاحن لاسلكي، اكسسوارات كروم، شاشة ترفيه تدعم نظام أبل كار بلاي و أندرويد أوتو و فتحة سقف، مقاعد جلد و تحكم كهربائي في المقاعد، كما تتميز السيارة السياحية الفاخرة تويوتا كامري 2022 لومير الاقتصادية بجلنط كهربائي ب خاصية الاوتو هولد، مسند بالوسط درج، فتحات تكييف خلفية، مسند خلفي مع حاملات أكواب.

تتميز السيارة باتصال يو اس بي، بلوتوث، قرص صلب، نظام صوتي فاخر، ابل كار بلاي و9 مكبرات الصوت، إمكانية فتح السيارة بالريموت، نظام ذاكرة للمقاعد، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود عن طريق مثبت السرعة، الأوامر الصوتية و البلوتوث، إمكانية تشغيل السيارة عن بعد، مرايا جانبية كهربائية و مكيف أوتوماتيك لسيارة تويوتا كامري 2022 لومير الاقتصادية.