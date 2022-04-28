نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم في عيد الفطر على جميع السلع بخصومات كبيرة في المقال التالي
تقوم أسواق عبد الله العثيم في هذا الأسبوع بتقديم خصومات وعروض كبيرة على جميع احتياجاتك وجميع احتياجاتك المنزلية وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث يمكنك الأستمتاع بجميع عروض وخصومات عيد الفطر المبارك عند زيارة أسواق عبد الله العثيم، ويمكنك الحصول على اللحوم الطازجة، وتشكيلة متنوعة من المكسرات، و كحك العيد، والبيتي فور الفاخر، والفاكهة الطازجة، والغريبة بطعمها الرائع، وأكياس الخضروات ذات الجودة العالية، ومنتجات الألبان، ومنتجات العناية الشخصية، والكثير من العروض الأخرى في بروشور العروض، وتكون العروض سارية من يوم 27 الموافق يوم الأربعاء إلى يوم 10 مايو الموافق يوم الثلاثاء أو حتى نفاذ الكمية.
عروض العثيم
من بين العروض المتوفرة عروض على منتجات الصحة والجمال من العثيم.
- اشتري مزيل المكياج نيفيا بماء الورد عبوة 400 مل بسعر 17.95 ريال للحبة بدلاً من 28.5 ريال.
- شامبو غارنييه 400 مل/ بديل الزيت/ بلسم 300 مل بسعر 8.95 ريال للحبة بدلاً من 18.95 ريال.
- مزيل عرق مام وردي رول 50 مل بسعر 7.95 ريال بدلاً من 14.25 ريال.
أسواق العثيم
- طباخة الأرز بانيكس 1.8 لتر متوفرة ضمن عروض أسعار مجنونة التي تستمر من يوم الخميس وحتى يوم السبت، سعر الحبة 95 ريال بدلاً من 119 ريال.
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- عرض على قدر ضغط العربي اي تي سي 10 لتر بسعر 289 ريال بدلاً من 399 ريال بخصم قدره ثلاثمائة وعشرة ريالات.
- ميكروويف السيف 20 لتر بسعر 249 ريال بدلاً من 319 ريال سعودي.
- احصل على خلاط فيليبس اليدوي مقابل 89 ريال بدلاً من 129 ريال.
تخفيضات العثيم
- معمول حلواني بالتمر سعر الربطة 15.95 ريال بدلاً من 19.75 ريال.
- لقمة القاضي دونبج وزن 500 جرام بسعر 5.5 ريال بدلاً من 9.25 ريال.
- لحم عجل بلدي بدون عظام سعر الكيلو 52.95 ريال بدلاً من 62.95 ريال.
عروض العثيم مول بالجملة
وفر مع العثيم مول واشتري مقاضيك بالجملة واحصل على توفير أكثر.
- أربعة أكياس من أرز هالي سيلا بسمتي وزن الكيس 10 كيلو جرامات مقابل 197 ريال فقط للربطة.
- طماطم فيكتو مقشرة 24 حبة وزن 400 جرام سعر الكرتون 58 ريال.
- تونة قودي تندرينا ناعمة سعر الكرتون 199 ريال فقط.
- صابون ركس أصفر وزن الكيس 25 كيلو مقابل 115 ريال فقط.
- احصل على صابون صحون العجيب بالليمون سعر الكرتون 71 ريال فقط.
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