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ينتظر الجميع بفارغ الصبر عروض هايبر بنده المميزة وخصوماتها الرائعة بمناسبة اقتراب عد الفطر المبارك. ففي هذا المناسبة وهو عيد الفطر تقدم متاجر بنده المتنوعة والكثيرة في المملكة العربية السعودية أفضل العروض على مختلف الأجهزة. حيث نقدم لكم من خلال مجلة هايبر بنده مجموعة من الهواتف وأجهزة الأيفون بأحدث الإصدارات وأفضل الأنواع بخصومات مذهلة لا تفوتها. أوفر عروض هايبر بنده على الهواتف الذكية بخصومات مذهلة بمناسبة عيد الفطر حصري للأعضاء اشتري هاتف هواوي نوفا 9 أس إي، بشاشة مقاسها 6.6 بوصة، مزود بمعالج أوكتا كور. كما يتوفر بمساحة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل. بينما الكاميرات الخلفية فهم أربع كاميرات بدقة 2+2+8+108 جيجا بايت. كما يتوفر باللون الأبيض والأسود والأزرق. بسعر 1179 ريال بدلاً من 1199 ريال سعودي.

خصم 120 ريال على على سامسونج أي 52، بشاشة مقاس 6.5 بوصة، ومزود بمعالج أوكتا كور. أما الرامات فسعتها 4 جيجا بايت، والداخلية مساحتها 128 جيجا بايت، ومتوفرة بأربع ألوان منها الأسود والأبيض. بالإضافة للكاميرا الأمامية تتميز بدقة عالية الوضوح 32 ميجا بكسل، ومزودة بأربع كاميرات خلفية بدقة 5+5+12+64 ميجا بكسل. بسعر 1129 ريال بدلاً من 1249 ريال سعودي، وعليه الضمان الذهبي. تخفيضات بنده الجبارة على الأجهزة الإلكترونية خصم 24 ريال على كابل أيفون بورو (1 متر)، بسعر 25 ريال بدلاً من 69 ريال سعودي.

وفر 50 ريال على تابلت الكاتيل مزود بخدمة الواي فاي + غطاء، ومزود بشاشة حجمها 10 بوصة. أما الذاكرة العشوائية فسعتها 2 جيجا بايت رام، والداخلية بسعة 32 جيجا بايت. بسعر 499 ريال بدلاً من 549 ريال سعودي.

احصل على خصم 800 ريال على تلفزيون سكاي وورث جوجل، مدعم بنظام أندرويد 10، وبشاشة وضوح عالية الدقة مقاسها 50 بوصة. بسعر 1499 ريال بدلاً من 2299 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أوفر عروض هايبر بنده على مختلف الأجهزة بخصومات مذهلة بمناسبة عيد الفطر المبارك لا تفوتها Panda - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أوفر عروض هايبر بنده على مختلف الأجهزة بخصومات مذهلة بمناسبة عيد الفطر المبارك لا تفوتها Panda على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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