شوف عروض جرير للإلكترونيات بأوفر عروض العيد 2022 في مكتبة جرير jarir

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عمر شويل - جدة تمتعوا بأقوى التخفيضات على أسعار الإلكترونيات، وذلك في نشرة عروض جرير السعودية، طوال الفترة ما بين يوم 21 أبريل 2022 وحتى 8 مايو، أي طوال فترة عروض العيد 2022 في جميع الفروع بالمملكة، والتخفيضات متضمنة لعدد كبير من الأجهزة الإلكترونية والشاشات الذكية، وإلى جانب ذلك يمكن تقسيط ثمن المنتجات على شهور عديدة، ويتوافر أيضًا منتجات تأتي مع هدايا مجانية قيمة.

عروض جرير للإلكترونيات بأوفر عروض العيد 2022

التلفزيونات الذكية مع تخفيضات عيد الفطر 1443هـ في مكتبة جرير الأن بأوفر سعر، وتترواح أحجام الشاشات من 50 حتى 65 بوصة، وذلك لكي تتمتعوا بأجواء رائعة عند مشاهدة البرامج المختلفة مع الأسرة، وتقدم جرير المزيد من العروض فعند شراء شاشة سمارت TCL حجم 55 بوصة، تحصل على مسرح منزلي هدية مجانية.

شاشة skyworth بسعر 1799 ريال سعودي بدلًا من 2799 ريال سعودي.

تلفزيون ذكي تي سي إل، بسعر 2099 ريال سعودي بدلًا من 2399 ريال سعودي.

شاشة سامسونج 65 بوصة، بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 4799 ريال سعودي.

جرير لابتوب

أنواع اللابتوبات من ضمن عروض العيد 2022 في مكتبة جرير، فيوجد لابتوب MSI المخصص أكثر للألعاب، بحيث يتوافر به مواصفات عالية للجهاز، ومنها معالج كور اي 7 الجيل الحادي عشر، مع 16 جيجا رام، وهذا بدوره سيمنحك أفضل تجربة للألعاب؛ نظرًا إلى سرعة الجهاز واستجابته، ومتاح أنواع أخرى والتي تتناسب أكثر مع الاستخدام اليومي في التصفح والاستخدام بالمعدل المتوسط للجهاز، ويوجد أمامكم أكثر من جهاز لهذا لغرض منهم HP notebook، Acer Aspire 5، وأيضًا dell inspiron متحول 2×1، وأجهزة لابتوب من ماركة ابل الشهيرة، فيتوافر ماك بوك برو بخصم 700 ريال من ثمنه.

لابتوب ديل بسعر 2499 ريال سعودي بدلًا من 2799 ريال سعودي.

ايسر اسباير 5 بسعر 2799 ريال سعودي بدلًا من 3299 ريال سعودي.

ماك بوك برو بسعر 8299 ريال سعودي بدلًا من 8999 ريال سعودي.

مكتبة جرير jarir bookstore

نتناول فيما يلي اكسسوارات الألعاب الموجودة في جرير السعودية، فيمكنك اقتناء شاشات الألعاب المنحنية، والتي توفر لك تجربة ممتعة أكثر، وكذلك الأمر بالنسبة إلى اللوازم الخرى من كرسي الألعاب، والذي يكون مزود بمسند ذراع يمكن تعديله حسب الوضع الأكثر راحة لك، وأيضًا سماعة الألعاب، وننتقل إلى عروض الإلكترونيات الأخرى المتاحة فنجد الطابعات ذات الجودة العالية، وإليكم التفاصيل.