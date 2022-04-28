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تنظيف السجاد بدون ماء، نجد أن هناك الكثير من المهام التي تقوم بها ربة المنزل وتشكل عبئ كثير عليها، ومن أهم أساسيات المنزل هو السجاد التي يعطي قيمة للمنزل، ولكنه سرعان ما يتعرض السجاد إلي العديد من الاتساخات والأتربة والبقع التي قد يصعب على ربة المنزل إزالتها بشكل سلس، وتبحث كل ربة منزل عن وسيلة لتنظيف السجاد ومنها اتباع بعض الطرق التي تعمل على تنظيف السجاد بطريقة سهلة. تنظيف السجاد بدون ماء تنظيف السجاد بسائل غسيل الأطباق

المقادير ربع ملعقة صغيرة من سائل غسيل الأطباق.

مقدار مناسب من الماء البارد.

كوب واحد من الماء الدافئ.

استخدام قطعة من القماش النظيفة.

إحضار قطعة من المنشفة الورقية.

عبوتين بلاستيكية فارغة. طريقة الاستخدام نستخدم عبوة بلاستيكية فارغة ونضع بها ربع ملعقة صغيرة من سائل غسيل الأطباق ثم نضيف إليها كوب واحد من الماء الدافئ ويتم دمجهم مع بعض.

نأتي بعبوة أخرى بلاستيكية فارغة ونضع بها مقدار مناسب من الماء البارد فقط دون إضافة إي شئ عليه.

نضع سائل غسيل الأطباق علي قطعة من القماش النظيفة ويتم وضعها على أماكن البقع المتواجدة في السجاد حتى أخرج البقع في القماشة.

ثم نقوم برش الماء البارد على أماكن البقع ومحاولة إزالة البقع الموجودة في السجاد باستخدام قطعة من القماش.

نأتي بقطعة من المنشفة الورقية ونقوم بتنظيف السجاد بها بإزالة أثار البقع بها. تنظيف السجاد بالحليب ونشا الذرة المقادير مقدار مناسب من الحليب السائل.

مقدار مناسب من نشأ الذرة.

استخدام فرشاة الأسنان. طريقة الاستخدام نأتي بإناء صغير ونضع به مقدار مناسب من الحليب السائل ثم نضيف إليه مقدار مناسب من النشا الذرة و ندمجهم مع بعض حتى تصبح ذات قوام متماسك.

نضع عجينة الحليب والنشا علي السجاد في أماكن البقع المتواجدة عليها.

نقوم باستخدام فرشاة الأسنان تكون قديمة ونبدأ بفرك الخلطة من على السجاد حتى نقوم بإزالة البقع بشكل نهائي من عليها.

وهذا الخلطة من أهم الوصفات التي يمكن أن نستخدمها في إزالة بقع المتواجدة في السجاد وخاصة بقع الحبر فيمكننا إزالتها بشكل سهل وسلس من السجاد. عمر شويل - جدة طريقة سهلة وسريعة لتنظيف السجاد وإزالة أصعب البقع والأوساخ بدون أي مجهود وفي دقائق - ثقفني

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