قبل العيد وبدون كوافير.. طرق طبيعية جدا لصبغ الشعر باللون الأحمر والبني وبدون كيماويات ابهي اللي الجميع بجمال شعرك

صبغ الشعر باللون الأحمر والبني، هو أفضل الألوان التي تفضلها النساء وبالأخص التي تتميز بالبشرة الحمرية فهذا اللون لون من الألوان الهادئة والناعمة ويضفي مظهرًا جماليًا للسيدات، كذلك يفضل هذا اللون على السيدات التي تتميز بالبشرة والعيون الداكنة.

صبغ الشعر باللون الأحمر والبني

الشعر الأحمر من الألوان الجذابة والرائعة ويعطي جاذبية وأنوثة رائعة، كما أنه يندرج تحت الألوان الدافئة التي تعكس شخصية المرأة التي تنفرد عن غيرها من السيدات الآخرين في صفات الإثارة والشخصية القوية المستقلة.

صبغة الشعر باللون الأحمر

من السهولة صبغ الشعر باللون الأحمر عن طريق استخدام الحناء الطبيعية.

مكونات صبغة الشعر باللون الأحمر

طريقة تحضير صبغة الشعر باللون الأحمر

يتم إحضاره وعاء خاص بعجن الصبغة أو الحنه نقوم بوضع المكونات في هذا الوعاء ويتم عجن عجينة لينة طرية يمكن توزيعها على الشعر.

للحصول على بروتين طبيعي للشعر يمكن إضافة 2 ملعقة كبيرة من الزبادي، يتم عجن الحنة حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.

يتم استخدام فرشاة أسنان قديمة و توزيع الحنه على جميع أنحاء الشعر.

لا بد من ارتداء كيس من البلاستيك فوق الشعر ويتم إحكام غلق الشعر من جميع الجهات عن طريق لف الشعر بأي أيشارب أو طرحه.

يترك الشعر ليلة كاملة.

ثاني يوم يتم فك الربطة، وبعد ذلك يتم شطف الحنه من الشعر.

من الأفضل تمشيط الشعر في الحمام قبل الخروج.

من الممكن دهن الشعر بزيت الزيتون حتى يعطي نتائج فعالة ورهيبة والحصول على شعر بني محمر

بالإضافة إلى شعر غني وقوي من المواد الطبيعية التي أضفناها على الوصفة.

طريقة صبغ الشعر باللون البني

اللون البني المحمر من الألوان الرائعة التي تليق على السيدات الموجودين داخل المجتمعات العربية.يعكس هذا اللون قوة المرأة وشخصيتها المستقلة إلى جانب أنها تجذب الرجل بهذا اللون الجريء والجذاب.

مكونات صبغ الشعر باللون البني

3 ملاعق كبيرة حنة ذات لون بني.

ملعقة كبيرة من القهوة الداكنة.

اربع ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير صبغ الشعر باللون البني