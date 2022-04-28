نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العيد من أسواق العثيم أقوى التخفيضات من العثيم مول othaim mall offers في المقال التالي
بمناسبة عيد الفطر المبارك اقدم أسواق العثيم عروضها الأسبوعية بتخفيضات كبيرة على مئات الأصناف، على رأس السلع المعروضة مخبوزات العيد من الكحك والبيتي فور والبسكويت، كما توجد تخفيضات على العديد من أصناف الحلوى خاصة الشوكولاتة بأنواعها، كما تستمر عروض العثيم على السلع التموينية الأساسية مثل الأرز والخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها، تبدأ العروض من يوم الأربعاء 27 أبريل وتستمر حتى يوم الثلاثاء 10 مايو.
عروض أسواق العثيم
الآن تستطيع شراء منتجات شركة السنبلة من أصناف المعجنات المختلفة ومنتجات اللحوم والحصول على تخفيضات مميزة من العثيم مول.
- احصل على فطيرة السنبلة المشلتت وزن 400 جرام مقابل 3.5 ريال بدلاً من 5.95 ريال.
- برجر السنبلة دجاج 24 قطعة بسعر 27.5 ريال للحبة.
- مقابل 5.95 ريال اشتري عجينة بيف بيستري السنبلة وزن 400 جرام بدلاً من 9 ريالات.
- بيتزا السنبلة سوبر سوبريم وزن 420 جرام مقابل 12.95 ريال بدلاً من 20.95 ريال.
- مقابل 21.95 ريال بدلاً من 31.5 ريال اشتري برجر أمريكانا جامبور بقر عشر حبات.
- مسحب الدجاج عادي أو حراق وزن 750 جرام مقابل 19.5 ريال بدلاً من 28.95 ريال.
العثيم مول
يقدم العثيم مول تشكيلة متنوعة من الحلويات بأسعار تنافسية، حيث يمكنك شراء ثلاث حبات من شوكولاتة جوديفا بيور بار وزن 32 جرام مقابل 10.95 ريال بدلاً من 15.75 ريال.
- ويفر تايم أوت شوكولاتة 24 × 20.8 جرام بسعر 18.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال.
- علك ريجليز نعناع بلا سكر وزن 84 جرام بسعر 9.95 ريال بدلاً من 15.25 ريال.
- شوكولاتة إم أند إمز 180 جرام بسعر 9.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال.
othaim mall offers
- علبة بسكويت أمريكانا كوكيز بالزبدة بسعر 27.5 ريال بدلاً من 43 ريال.
- ويفر سفاري كراميل شوكولاتة سعر الربطة 16.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال.
- حلوى بقر لاكسوري وزن 800 جرام بسعر 23.95 ريال بدلاً من 31.75 ريال.
عروض العثيم
- شوكولاتة لارزوندا تشكيلة سعر العلبة 650 جرام 34.95 ريال بدلاً من 62.5 ريال، بينما سعر العبوة وزن 400 جرام 23.95 ريال بدلاً من 43.95 ريال.
- توفي ديمة منوع سعر الكيلو 12.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال.
- حلوى روشن بيم يوم بالفاكهة سعر الكيلو 10.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال.
أسواق عبد الله العثيم
- عجينة تمر سعر الحبة 5.95 ريال.
- تمر صقعي مكبوس سعر الحبة 10.5 ريال.
- زود كعك وبيتي فور مشكل ديلوكس كبير بسعر 17.5 ريال للعلبة بدلاً من 24.95 ريال.
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