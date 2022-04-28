انت الان تتابع خبر بالصور كتاب للأطفال يسيء للمسلمين.. وبريطانيا تتحرك والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بسبب عدة شكاوى حول رسائله العنصرية ضد المسلمين، قررت بريطانيا سحب كتاب شهير للأطفال، من الأسواق والمكتبات، حيث نشرت دار جامعة أوكسفورد للطباعة، في عام 2001، سلسلة للأطفال، أبطالها 3 أطفال وهم بيف وتشيب وكيبر، يجولون بلدانا وثقافات مختلفة.

وفي إحدى كتب السلسلة الشهيرة، يسافر الأطفال إلى بلاد في الشرق الأوسط، حيث يواجهون أشخاصا غير ودودين في مكان مخيف، وتظهر الرسمات ملامح سكان المكان، عبوسة ومخيفة، مرتدين ثيابا بسيطة وقديمة.

واظهرت الرسومات امرأة مرتدية النقاب، وبدى على الرجال العبوس بشنب كثيف، كما ظهرت حيوانات الماعز وسط السوق المزدحم، ويقول أحد الأطفال في المغامرة: "دعونا نبقى سويا ولا نفترق.. الأشخاص هنا لا يبدون ودودين"، ورد عليه صديقه: "لا أحب هذا المكان. أنه مخيف"، ما يدل على العنصرية والنظرة الفوقية تجاه مناطق الشرق الأوسط.

وعبر الكثير في بريطانيا عن استيائهم من هذه الصور المسيئة للمسلمين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الشرق الأوسط، والتي تغرز العنصرية والكراهية تجاههم لدى الأطفال، حسب ما أشار موقع سكاي نيوز.

وبدورها أعلنت دار جامعة أوكسفورد للطباعة، سحب جميع نسخ هذه القصة من الأسواق، وإتلاف النسخ التي تحتفظ بها، وقال متحدث باسم الدار: "في أوكسفورد، نقوم بانتظام بمراجعة وإجراء تغييرات على قائمة القصص الخاصة بنا للتأكد من أنها محدثة ومتنوعة وشاملة، بالإضافة الى اتخاذ خطوات لإزالة أي منتجات لم تعد مناسبة من المجموعة الخاصة بها.