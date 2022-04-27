شوف خصومات اكسترا الكبرى نصف الثمن عروض عيد الفطر المبارك على الأجهزة و الشاشات

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عمر شويل - جدة خصومات اكسترا الكبرى نصف الثمن عروض عيد الفطر المبارك على الأجهزة و الشاشات، يتوفر اسوس لاب توب اي ام دي ريزون 4 سعة 3 جيجا 256 جيجا حجم 15.6 بوصة باللون الأزرق بسعر 1399 ريال بدلاً من 1899 ريال خصم 26%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 67 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر اسوس لاب توب فيفو بوك كور اي 7 سعة 16 جيجا 512 جيجا حجم 15.6 بوصة باللون الأسود بسعر 4199 ريال بدلاً من 4599 ريال خصم 9%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 201 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض عيد الفطر المبارك اكسترا الكبرى.

خصومات اكسترا الكبرى نصف الثمن

يتوفر أريستون مايكروويف مدمج سعة 25 لتر بسعر 1709 ريال بدلاً من 1999 ريال خصم 15%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 82 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن خصومات عيد الفطر المبارك نصف الثمن ال جي مايكرويف سعة 39 لتر طبخ اللون ستانلس باب زجاجي أسود وستانلس مرآة تحمير صحي بسعر 1149 ريال بدلاً من 2299 ريال خصم 50%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 55 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض وخصومات عيد الفطر المبارك

يتوفر كلاس برو ميكروويف ديجيتال سعة 20 لتر 700 وات باللون الأبيض بسعر 279 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 31%، ضمن خصومات ثلث الثمن اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 14 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض عيد الفطر المبارك على الأجهزة الكهربائية باناسونيك ميكرويف سعة 25 لتر 800 وات باللون الفضي بسعر 489 ريال بدلاً من 719 ريال خصم 32%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 24 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر دايو غسالة حوضين سعة 8.5 كيلو باللون الأبيض بسعر 849 ريال بدلاً من 1299 ريال خصم 35%، ضمن عروض عيد الفطر المبارك 2022 ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 41 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى دايو غسالة تعبئة أمامية غسيل سعة 15 كيلو/تجفيف سعة 8 كيلو باللون الفضي الغامق بسعر 4999 ريال بدلاً من 7149 ريال خصم 31%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 239 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر هومز تليفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي 3 مداخل اتش دي ام دي و 2 مدخل يو اس بي، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى بسعر 2199 ريال بدلاً من 3599 ريال خصم 39%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 106 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر سامسونج تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 3499 ريال بدلاً من 4799 ريال خصم 27%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 168 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض عيد الفطر المبارك اكسترا الكبرى.