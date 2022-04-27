شوف خصومات هايبر بنده 60% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف عروض عيد الفطر المبارك

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عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده 60% على الأجهزة الكهربائية و الهواتف عروض عيد الفطر المبارك، يتوفر ضمن عرض حصري للاعضاء ترمس ستانلس ستيل شاما سعة 2 لتر بسعر 89.95 ريال بدلا من 125 ريال خصم 28%، تتوفر قلاية بدون زيت سنكور سعة 6 لتر بسعر 279 ريال بدلا من 669 ريال خصم 59%، يتوفر خلاط يدوي سنكور بسعر 109 ريال بدلا من 159 ريال خصم 32% ضمن عروض عيد الفطر المبارك هايبر بنده.

خصومات هايبر بنده 60%

يتوفر خلاط يدوي سينور 800 وات بسعر 89 ريال بدلا من 149 ريال خصم 41%، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده خلاط يدوي اريتي 3 في 1 بسعر 89 ريال بدلا من 175 ريال خصم 50%، يتوفر ضمن عروض عيد الفطر المبارك على جميع الأجهزة الكهربائية خلاط كليك أون 500 وات 4 في 1 بسعر 129 ريال بدلا من 189 ريال خصم 32%، تتوفر قلاية بدون زيت كولين سعة 4.5 لتر بسعر 199 ريال بدلا من 495 ريال خصم 60%.

عروض عيد الفطر المبارك 2022

تتوفر شواية مسطحة سنكور بسعر 189 ريال بدلا من 259 ريال خصم 27%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده عرض خاص على قلاية بدون زيت تيفال سعة 4.2 لتر بسعر 249 ريال بدلا من 599 ريال خصم 59%، تتوفر ضمن عروض عيد الفطر المبارك 2022 محضرة قهوة كليك اون سعة 1.25 لتر بسعر 79 ريال بدلا من 109 ريال خصم 28%، تتوفر محضرة القهوة اريتي بسعر 79 ريال بدلا من 109 ريال خصم 28%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

يتوفر عرض خاص على محضرة القهوة باللون الأسود اريتي مع ستاند بسعر 199 ريال بدلا من 479 ريال خصم 59%، تتوفر ضمن خصومات عيد الفطر المبارك ثلث الثمن عصارة سينكور بسعر 45 ريال بدلا من 69 ريال خصم 29%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده مكنسة كهربائية كولين سعة 21 لتر بسعر 199 ريال بدلا من 239 ريال خصم 17%، يتوفر هاتف نوكيا C30 سعة 64 جيجا بايت و 3 جيجا رام، كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و خلفية ثنائية 13 ميجا بكسيل بسعر خاص 489 ريال فقط.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف هواوي نوفا 9SE ضمن عرض حصري للأعضاء سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام، كاميرا أمامية و خلفية رباعية 164 ميجا بكسيل بسعر 1179 ريال فقط، يتوفر هاتف لينوفو K14 Plus سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام، ضمن عروض عيد الفطر المبارك كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و خلفية ثنائية بسعر 499 ريال بدلا من 699 ريال خصم 29%.

يتوفر هاتف شاومي ريد مي نوت 11 سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام، كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل و خلفية ثلاثية بسعر 699 ريال بدلا من 799 ريال خصم 13%، يتوفر هاتف نوكيا C1 Plus سعة 16 جيجا بايت و 2 جيجا رام، ضمن عروض الهواتف هايبر بنده مع كاميرا أمامية و خلفية 8 ميجا بكسيل بسعر 269 ريال بدلا من 319 ريال خصم 16% ضمن عروض عيد الفطر المبارك هايبر بنده.