شوف تنزيلات العيد من اكسترا خصم 50% لفترة محدودة أو نفاذ الكمية تسوق الآن

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عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تكون من ضمن الشركات التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تستمر في أن تقوم بعرض ومنح العروض القوية والكبيرة مع الخصومات الرائعة والمذهلة التي توفرها وتقدمها شركة اكسترا، حيث أن تلك الشركة تكون متميزة في القيام بعرض وتقديم تلك الخصومات والعروض بالسعر الذي يتوافق ويتلائم مع كل فرد في السعودية، حيث أن الشركة تعد من إحدى الشركات التي تختص في البيع لكل الكهربائيات وكذلك الإلكترونيات عن طريق التجزئة.
تخفيضات اكسترا الأسبوعية تصل إلى 60% حتى نهاية رمضان
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من الشركات التي تختص لبيع كل الكهربائيات والإلكترونيات التي تتوافر من قبل شركة اكسترا حتى يتم توافرها وتقديمها بالسعر القليل الذي يتناسب ويتوافق مع كل شخص مقيم في المملكة العربية السعودية، إلى أن يتم حصول الشخص على كل إحتياجاته ومطالبه، أما أن تكون من الأجهزة الكهربائية والمنزلية وكذلك الأجهزة والأدوات المنزلية، كما أن شركة اكسترا تكون شركة مساهمة قد تم دخولها للأسواق المركزية والمالية بالمملكة.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على هاتف من النوع هونر اكس 8 مع الشحن السريع يكون بسعر 949 ريال سعودي.
- الثلاجة من النوع كلاس برو حجم 297 لتر باللون الأبيض تكون بسعر 1499 بدلًا من 1999 ريال سعودي.
- مجموعة الكنب الخارجية بشكل الزاوية من النوع الألباني تتسع حتى 7 أفراد 3 قطع باللون البيج تكون بسعر 2599 بدلًا من 3099 ريال سعودي.
- جلسة الطعام الخارجية من النوع كينجستون التي تتكون من عدد 6 كراسي 1 طاولة سعرها يكون 849 بدلًا من 1198 ريال سعودي.
- محضر الطعام من النوع مولينكس 1100 واط مع 6 سرعات مصنوع من الإستيل تكون بسعر 1249 بدلًا من 1999 ريال سعودي.
- الفرن الكهربائي من النوع كلاس برو حجم 45 لتر مصنوع من الستانلس ستيل يكون بسعر 329 بدلًا من 479 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع ميديا 1800 وحدة بارد فقط يكون بسعر 2349 بدلًا من 3199 ريال سعودي.
- هاتف من النوع سامسونج جالاكسي زد فولد 2 باللون البرونزي سعة 256 جيجا بايت يكون بسعر 4999 بدلًا من 7999 ريال سعودي.
- الجلسة الخارجية مع الوسائد السميكة من النوع هيل وود تتسع حتى 4 أفراد مكونة من 4 قطع باللون الرمادي تكون بسعر 1449 بدلًا من 2699 ريال سعودي.
- مجموعة الكنب مع طاولة الطعام من النوع أورلى تتسع حتى 4 أفراد عدد 4 قطع تكون بسعر 1999 بدلًا من 4199 ريال سعودي.
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