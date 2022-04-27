شوف عروض جرير أرخص عروض العيد 2022 وتخفيضات الإلكترونيات من مكتبة جرير jarir السعودية

أجدد عروض جرير وأرخص عروض العيد 2022 على الإلكترونيات بتخفيضات وخصومات مذهلة ومميزة من مكتبة جرير jarir bookstore بالسعودية، تعرض مكتبة جرير أقوى أجهزة لابتوب مختارة من ضمن أفضل الأجهزة في سوق الإلكترونيات، ومنها أجهزة ماك بوك وغيرها، وذلك بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية من أنواع التابلت واللابتوب أيضًا، وتضم عروض الإلكترونيات تخفيضات على أسعار الشاشات الذكية والتي لا غنى عنها في المنزل العصري، كما تشمل العروض بعض أنواع من كاميرات التصوير الفوتوغرافي التي تتمتع بنقاء عالي وجودة ممتازة في التقاط الصور في أي مستوى من الإضاءة لتظهر الصور باحترافية ونتائج مبهرة، وتجمع العروض أيضًا بعض القطع المختارة من اكسسوارات الجوال عالية الجودة، تعرف على التفاصيل في التالي.

عروض جرير أرخص عروض العيد 2022

تسري العروض المختارة من مكتبة جرير بالمملكة السعودية حتى يوم 8 مايو المقبل، وتشمل العروض شاشات الألعاب المريحة والمصممة خصيصًا بزوايا وانحناءات تناسب وضعيات جلوس اللاعب، وبذلك تضمن الراحة للمستخدم، الشاشات متوفرة بخصومات كبيرة ضمن عروض العيد 1443 من jarir، وكذلك كرسي الألعاب المصمم بعناية واحترافية، بحيث يوفر للمستخدم الراحة والعملية طوال فترة اللعب، ويمكن استخدامه في عدة وظائف أخرى.

شاشة العاب منحنية من سامسونج بسعر 1299 بدلًا من 1799 ريال.

عرض على شاشة العاب منحنية بسعر 2299 بدلًا من 2899 ريال.

كرسي ألعاب بسعر 1499 بدلًا من 2369 ريال.

لابتوب جرير

لكل من يهتم بشراء أعلى أنواع أجهزة اللابتوب من حيث الجودة والكفاءة في العمل طوال فترة الاستخدام، توفر لكم مكتبة جرير على الموقع الرسمي مجموعة مختارة من أجهزة اللابتوب بخصومات كبيرة، وحرصت المكتبة على عرض أقوى إصدارات اللابتوب التابعة للشركات المصنعة الأكثر شهرة في العالم وهي شركة أبل، شركة HP، شركة أسوس، وشركة acer، وإليكم تفاصيل الأجهزة.