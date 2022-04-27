نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو الإلكترونية عروض العيد 2022 وأوفر عروض اكسسوارات الجوال بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجدد عروض لولو ماركت وأوفر عروض العيد 2022 للإلكترونيات، وخصومات مذهلة على عروض اكسسوارات الجوال من لولو هايبر ماركت السعودية lulu، تستمر عروض عيد الفطر المبارك 1443 حتى إنتهائها في يوم 5 مايو 2022 المقبل، وتسري العروض بجميع فروع لولو ماركت بمناطق السعودية المختلفة، ويمكنكم الطلب من خلال زيارة موقع لولو الرسمي وإتمام عملية الشراء والتسوق أون لاين، حيث يعرض هايبر لولو السعودية أقوى المنتجات والقطع الإلكترونية، وذلك إلى جانب عروض الجوالات بتخفيضات حصرية وخصومات مذهلة، تعرفوا على تفاصيل العروض في التالي، والتي تتضمن مجموعة من السماعات اللاسلكية وسماعات الأذن بأسعار مغرية، إلى جانب الشاحن المتنقل بمواصفات عديدة تتناسب مع جميع بطاريات الهواتف الذكية.

عروض لولو ماركت أوفر عروض العيد 2022

تضم عروض عيد الفطر المبارك للعام 1443 في السعودية مجموعة مذهلة من الأجهزة اللوحية التابعة للعديد من الشركات من رواد صناعة التكنولوجيا الخاصة بالاتصالات والتكنولوجيا الذكية، ولذلك إذا كنت تبحث عن عروض أجهزة التابلت من سامسونج، هواوي، لينوفو وأحدث شركات تصنيع الإلكترونيات شركة برايف، تعرف على التفاصيل في التالي.

سامسونج تاب ايه 7، 32 جيجا، يبلغ مقاس الشاشة 10.4 إنش بسعر 899 بدلًا من 1099 ريال.

هواوي ميت باد تي 10 ذاكرة داخلية 32 جيجا، الشاشة مقاس 9.7 إنش بسعر 599 بدلًا من 699 ريال.

أبل آيباد 9 مزود بـ واي فاي، 64 جيجابايت ذاكرة داخلية، شاشة بمقاس 10.2 إنش بسعر 1499 بدلًا من 1699 ريال.

لولو اكسسوارات الجوال

يقدم لولو هايبرماركت أفضل أنواع القطع الإلكترونية المصنفة ضمن فئة اكسسوارات الجوال، وتشمل السماعات اللاسلكية والسماعات السلكية، وسماعات الرأس المميزة بجودة صوت فائقة النقاء والوضوح، وذلك مع خاصية عزل صوت الخلفية أثناء الإستخدام، وذلك بالإضافة إلى الساعات الذكية التي تعد من أكثر الإكسسوارات التي تضفي لمسات من الأناقة والفخامة، فهي جذابة وعملية في آنٍ واحد، ولذلك يطرحها لولو ماركت لعملائه ضمن أفضل عروض العيد.

ساعة سامسونج جالاكسي 4 الذكية 44 ملم بسعر 979 بدلًا من 1199 ريال.

سامسونج جالاكسي بودز 2 سماعات لاسلكية بسعر 459 بدلًا من 569 ريال.

سماعة رأس بلوتوث من توشيبا مزودة بميكروفون بسعر 89 بدلًا من 149 ريال.

أرخص عروض لولو للألعاب وملحقات الكمبيوتر

لمحبي الألعاب وعشاق الغوص في مغامرات وتشويق لا نهاية لهم، يقدم متجر لولو مجموعة من ملحقات الكمبيوتر واحتياجات اللاعب المحترف للخوض في أفضل ألعاب الفيديو براحة، فيوفر lulu hypermarket كراسي الألعاب التي تساعد على توفير وضعيات مريحة أثناء الجلوس، وأحدث إصدارات بلايستيشن مزودة بملحقاتها من أيدي التحكم واسطوانات لأحدث الألعاب بخصومات مذهلة وتخفيضات خيالية.

عروض لولو الإلكترونية