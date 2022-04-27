شوف عروض جرير اون لاين على الأجهزة والإلكترونيات jarirbookstore بأقوى خصومات العيد

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عمر شويل - جدة عروض جرير متاحة بأرخص سعر داخل السعودية بخصم على أجهزة الجوال، والشاشات، والساعات الذكية، هذا بجانب التخفيضات المقدمة على أكسسوارات وملحقات الجوالات وأجهزة التابلت، والتي نعرضها لكم تفصيلًا في الفقرات التالية، وتمتد فترة الخصومات لدى مكتبات جرير حتى يوم 8 مايو 2022.

عروض جرير اون لاين jarir على الأجهزة والإلكترونيات jarirbookstore بأقوى خصومات العيد

متاح ضمن عروض مكتبة جرير تسهيلات عند الدفع مقدمة بكل فروع المملكة العربية السعودية، وتشمل تخفيضات عيد الفطر المبارك لهذا العام على أحدث إصدارات سامسونج، وهواوي، وابل، لكونهم الشركات الأشهر داخل السعودية والوطن العربي، كما يوجد إصدارات أخرى من شاومي ، وكانون، ولينوفو.

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ويقدم موقع جرير اون لاين خصومات على الجوالات الأكثر طلبًا في السوق، حيث أصبح جهاز الجوال من الأساسيات لدينا، فمن خلاله يتم إجراء المكالمات، والتقاط أفضل الصور، مع إمكانية تنزيل التطبيقات الهامة والتعامل معها من خلاله، مثل تطبيقات البنوك والمدارس، بجانب خاصية التسجيل الصوتي والفيديوهات.

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مع تخفيضات شركة جرير للتسويق تجدون أجهزة التابلت والايباد بأنواع مختلفة، والتي لا تقل أهمية عن الجوال، فهي تعد كمبيوتر محمول بحجم صغير، ومنها يمكن الدخول على الإنترنت والتعامل من خلاله بكل سهوله وفي أي مكان خارج المنزل، ومتاح أيضًا شاشات ألعاب حديثة بسعر مغري، مع كاميرات ديجيتال بأحدث التقنيات.

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وتضم تخفيضات جرير أسعار خاصة لكل ملحقات الجوال من أكسسوارات، وأجهزة شحن، وسماعات، ومختلف الأجهزة اللازم توافرها للإستفادة من الجهاز لأكبر حد، فمن خلال السماعات يمكن إجراء المكالمات أثناء القيادة أو تسجيل مقاطع الصوت، كما أنه متاح أجهزة الطباعة الحديثة بأفضل سعر، مع لوحات الكتابة الديجيتال، وأجهزة تنقية الهواء، وأجهزة مكبر الصوت، وغيرهم الكثير من أساسيات المنزل الذكي الحديثة.

قدمنا اليوم أحدث الخصومات على أسعار الأجهزة لدى مكتبات جرير بسعر مميز بمناسبة عيد الفطر المبارك، وللمزيد من مقالات الأسعار والخصومات على موقعنا ثقفني يمكنكم الضغط على زر المتابعة ليصلكم الجديد منا دائمًا، كما يصلكم أخبار الرياضة، والمطبخ، مع وصفات العناية بالبشرة والشعر.