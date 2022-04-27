شاومي الصينية تطلق هاتف "بوكو" للألعاب Poco F4 GT بإمكانيات خارقة.. الأفضل في 2022

ووفق ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت شاومي هاتف بوكو الجديد هاتف Poco F4 GT، بمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 1، والمطور بتقنية 4 نانومتر، مما يوفر قدرة أداءا سريعا عند شحن الهاتف، مع دعم الشحن السريع بقدرة 120 وات وفقا لمعيار HyperCharge، مما يمكنه شحن الجهاز بالكامل في غصون 17 دقيقة فقط.

هذا ويحتوي هاتف شاومي Poco F4 GT، على نظام تبريد بتقنية LiquidCool 3.0، تأتي مع غرف بخار مزدوجة للتبريد بنسبة أكبر بلغت 170٪ من تلك الموجودة بالإصدار السابق F3 GT، كما يأتي الهاتف مزودا بمشغلات مغناطيسية منبثقة للاعبين، قابلة للتخصيص يمكن ضبطها لأداء وظائف أخرى بالجهاز.

وينطلق هاتف شاومي Poco F4 GT، مع شاشة مسطحة من نوع AMOLED ، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة Full-HD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تتميز بعمق ألوان 10 بت مع أكثر من 1 مليار لون، ومحمية بطبقة حماية من زجاج من نوع Gorilla Glass Victus، والتي تحمي الهاتف من الخدوش والصدمات.

كما ويعد هاتف Poco F4 GT، هو أول هواتف سلسلة "بوكو" التي تزودها شاومي بتقنية شحن سريع مع نظام HyperCharge بقدرة 120 وات، والذي يمكنه ملء بطارية الهاتف البالغ قوتها 4700 مللي أمبير في الساعة، بنسبة 100٪ في غصون 17 دقيقة فقط، كما يحتوي الجهاز على وضع آخر يسمح بالشحن أثناء اللعب، يولد حرارة أقل أثناء استخدام الهاتف، يمكنه شحن الجهاز من 0-100٪ لمدة 27 دقيقة، كما يشتمل الهاتف على كابل USB-C بزاوية، وهو أكثر راحة في الاستخدام أثناء حمل الهاتف أفقيا لشحن الجهاز أثناء اللعب.

وقد جاء هاتف شاومي Poco F4 GT، مزودا بنظام كاميرا ثلاثي مع مستشعر أساسي من إنتاج سوني IMX686 بدقة 64 ميجابكسل، متصل بعدسة عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 8 ميجابكسل، وكما يحتوي الهاتف على مستشعر سوني من نوع IMX596 بدقة 20 ميجابكسل للكاميرا الأمامية.

ويحتوي الجزء الخلفي بهاتف شاومي Poco F4 GT، على بعض الإضاءة الخلفية RGB، والتي تستخدم للإشعارات ومؤشر شحن البطارية وبعض الإضاء الملونة عند تشغيل الألعاب، كما تمنح بوكو مستخدمي هاتف F4 GT إصلاحًا مجانيا للشاشة خلال الأشهر الستة الأولى من الملكية.

وسوف يتوفر هاتف ، للبيع من خلال المتاجر الرائدة عبر الإنترنت في مناطق متعددة، باللون الأسود والفضي والأصفر المميز لعلامة بوكو، مقابل سعر 600 يورو (أي ما يعادل 11 ألف و700 جنيه مصري)، للنسخة الأساسية بسعة 8 + 128 جيجابايت، وبينما ستكلف نسخة 12 + 256 جيجابايت، حوالي 700 يورو (أي ما يعادل 13 ألف و700 جنيه مصري).