شوف عروض العثيم أقوى صفقات العيد الأوفر على السلع الغذائية والأجهزة بخصومات نارية لا تفوتها ALOthaim

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عروض العثيم توفر لجميع عملائها فرصة الحصول على أفضل الخصومات المميزة على مجلتها الرائعة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. حيث تتميز مجلة عبد الله العثيم باحتوائها على مجموعة مميزة من العروض على الأجهزة المختلفة كالهواتف الذكية ماركة تكنو واي تيل ونوكيا، والأكسسوارات الرائعة للهواتف، ولا ننسى أهم السلع الغذائية التي تحتاج إليها كل ربة منزل لصنع الولائم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بأسعار نارية لا تفوته العرض. أقوى عروض العثيم على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بمناسبة عيد الفطر متوفر في متاجر العثيم جوال تكنو كي جي 7ن من الجيل الرابع يدعم شبكة 4 جي، يعمل بنظام التشغيل أندرويد. كما يحتوي على شاشة مساحتها 6.5 بوصة، ورام مساحته 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلي مساحتها 128 جيجا بايت. بالإضافة إلى بطارية سعتها 500 مللي أمبير، وبالنسبة للكاميرات فهي تحتوي على كاميرتين بدقة 2 50 ميجا بيكسل. بسعر 655 ريال سعودي. متوفر في العثيم مول باور بنك ماك بسعة 1200 مل أمبير، للحبة بسعر 65 ريال سعودي.

مقلاة بطاطس جي في سي، سعة المقلاة 7 لتر. بسعر 279 ريال بدلاً من 359 ريال سعودي، ووفر 80 ريال. تخفيضات العثيم الكبرى بمناسبة العيد على السلع الغذائية وفر 28.8 ريال على شوكولاتة جالكسي جواهر، بوزن 650 جم، واحصل على خصم 15%، للعلبة بسعر 34.95 ريال بدلاً من 63.75 ريال سعودي. كما يتوفر لكل عميل ثلاث حبات.

متوفر أرز الوليمة مزة بسمتي، بوزن 10 كجم، للكيس مقابل 64.95 ريال بدلاً من 80.95 ريال سعودي. عرض جبار ومفاجأة من العثيم لزكاة الفطر متوفر في متاجر العثيم فرصة الحصول وشراء زكاة الفطر بأسعار وخصومات مميزة سارع بالحصول عليها قبل انتهاء العرض.

أرز أبو منارة مزة، وزن الكيس ثلاثة كيلو بسعر 11.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض العثيم أقوى صفقات العيد الأوفر على السلع الغذائية والأجهزة بخصومات نارية لا تفوتها ALOthaim - ثقفني

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