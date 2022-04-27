شوف عروض أسواق عبد الله العثيم لعيد الفطر بأقل الأسعار

أسواق عبد الله العثيم تقوم بتقديم أقوى العروض والخصومات على منتجاته المتنوعة والتي تعد من أجود أنواع المنتجات التي يمكنك الحصول عليها، وقد حصلت أسواق عبد الله العثيم على ثقة عملائه وذلك بسبب ما تقدمه الاسواق من منتجات ذات كفاءة وجودة عالية، كما أنه يقوم بتقديم أقوى العروض والخصومات بشكل يومي وأسبوعي حيث يمكنك الحصول على جميع احتياجاتك وجميع احتياجات أسرتك بأسعار تنافسية، وفي هذا الأسبوع وبمناسبة عيد الفطر المبارك تقوم أسواق عبد الله العثيم بتقديم خصومات كبيرة على كحك العيد، والبيتي فور الفاخر، والغريبة، والفاكهة الطازجة، واللحوم الطازجة، وأواني الطهي، وتشكيلة متنوعة من التمور والمكسرات كل تلك العروض وأكثر والتي يمكنك الحصول عليها عند زيارة أسواق عبد الله العثيم.

أسواق عبد الله العثيم

شوكولاتة نوتيلا برطمان وزن 825 جرام بسعر 27.95 ريال بدلاً من 36.95 ريال، يسمح لكل عميل بشراء عرضين فقط.

جبن هالي كريم كاسات وزن 910 جرام سعر الحبة 14.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

عبوة شوكولاتة جالكسي جواهر وزن 650 جرام مع نسبة خصم 15%، سعر الحبة 34.95 ريال بدلاً من 63.75 ريال، مسموح لكل عميل بشراء ثلاث حبات فقط.

أرز الوليمة مزة بسمتي وزن 10 كيلو بسعر 64.95 ريال بدلاً من 80.95 ريال.

احصل على صابون الصحون فيري بلس بالليمون عبوة 800 مل مقابل 9.95 ريال بدلاً من 16.50 ريال.

صابون تايد بودرة مركز كيس وزن 5 كيلو بسعر 37.95 ريال فقط بدلاً من 71.95 ريال.

عروض العثيم

شوكولاتة ماكنتوش كواليتي ستريت سعر الحبة 46.95 ريال بدلاً من 95.95 ريال.

لحم عجل بلدي بدون عظم سعر الكيلو 55.95 ريال فقط.

احصل على كيلو من لحم حاشي بدون عظم مقابل 42.95 ريال.

مربى تين شامي سعر البرطمان 15.95 ريال.

احصل على لبنة السنبلة التركية مقابل 20.95 ريال للكيلو، و57.5 ريال للعلبة كاملة.

العثيم مول

يوفر العثيم تخفيضات كبيرة على الإلكترونيات والملابس