ون بلس تطور هاتفا شبابيا جديدا يتميز بإمكانيات رائدة.. تعرف على مواصفاته

ووفق ما ذكر موقع Gsmarena التقني، ستضيف شركة ون بلس One Plus، هاتفا مميزا وجديدًا للفئة الشبابية والمتوسطة بمواصفات رائعة تحت اسم OnePlus 10R Lite، والذي يتميز بسعر منافس مقابل المواصفات الرائعة التي يقدمها حيث أنه من أبرز إمكاناته أنه سيأتي بمعالج من نوع Dimensity 8100 من إنتاج شركة ميدياتك الصينية.

وسوف يأتي هاتف ون بلس OnePlus 10R Lite، بشاشة قياس 6.59 بوصة، من نوع IPS-LCD وبدقة عرض 1080 × 2412 بكسل، بينما لم تذكر قائمة TENAA أي معلومات عن معدل تحديث الشاشة. ولا يتوفر في هذا قارئ بصمات الأصابع على الشاشة بل موجود على زر التشغيل بجانب الهاتف.

كما سيقدم هاتف ون بلس OnePlus 10R Lite كاميرا فائقة الدقة، حيث ستأتي الكاميرا الرئيسية 64 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا مساعدة بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

وسوف يعمل هاتف ون بلس OnePlus 10R Lite، بواسطة معالج Dimensity 8100 من إنتاج شركة ميدياتك الصينية مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت.

وسيحتوي هاتف ون بلس OnePlus 10R Lite على بطارية بقوة 4890 مللي أمبير بالإضافة إلى دعم لتقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط بالإضافة إلى دعم لتقنيات البلوتوث وال Wi-Fi وال GPS، وسيتوفر الهاتف باللون الأزرق والرمادي.