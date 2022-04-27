طريقة مبتكرة وممتازة لتنظيف الخشب في المنزل.. الوصفة رائعة سواء للموبيليا أو للتجهيزات

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طريقة مبتكرة وممتازة لتنظيف الخشب في المنزل، تعاني الكثير من ربات المنزل من اتساخ الخشب، فكل سيدة منزل تحلم بنظافة منزلها طوال الوقت لكن هناك الكثير من أغراض المنزل يصعب تنظيفها بسبب خوفها عليها من التآكل، لكن هناك طريق كثيرة و سهلة تغفل عنها الكثير من ربات البيوت، لذلك قمنا بجمع أسهل الطرق التي يمكن من خلالها تنظيف الخشب بكل سهولة و المحافظة عليه بدون أن يتعرض لأي هلاك أو تآكل.
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طريقة تنظيف الخشب بطريقة سهلة و سريعة
لتنفيذ هذه الطريقة يجب أن تتوافر هذه المكونات.
المكونات
- كمية مناسبة من الماء .
- كمية مناسبة من ملح.
- كمية مناسبة من خل.
- كمية مناسبة من عصير الليمون.
- كمية مناسبة من زيت البرافين.
طريقة التنظيف
- الطريقة الأولى من الممكن أن نحضر إناء و نضع فيه كمية مناسبة من زيت البرافين مع نصف كوب من عصير الليمون ثم نقوم بدمج الخليطن مع بعضهم البعض، ثم بعد ذلك نقوم بإحضار فوطة نظيفة و نغمسها في الخليط و غسل الخشب بها جيدا حتى نلاحظ النتيجة، ثم بعد ذلك نقوم بتجفيف الخشب جيدا حتى لا يتآكل بسبب الماء.
- الطريقة الثانية يجب تنظيف الخشب جيدا من الأتربة قبل استخدام الماء حتي لا يزداد اتساخ الخشب، ثم بعد ذلك نقوم بوضع كمية مناسبة من الملح و خل و الماء في وعاء وغسل الخشب بهم عن طريق استخدام فوطة نظيفة، ثم بعد ذلك نقوم بتجفيف الخشب جيدا حتي لا يحدث له أي تآكل مع مرور الوقت بسبب الماء.
- الطريقة الثالثة يمكن أن نقوم بتنظيف الخشب عن طريق وضع الخل على كمية مناسبة من زيت الزيتون ثم نقوم بمسح الخشب بذلك الخليط عن طريق فوطة نظيفة و سوف نحصل على أفضل النتائج ولمعان مشرق.
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