طريقة مبتكرة وممتازة لتنظيف الخشب في المنزل.. الوصفة رائعة سواء للموبيليا أو للتجهيزات

طريقة مبتكرة وممتازة لتنظيف الخشب في المنزل، تعاني الكثير من ربات المنزل من اتساخ الخشب، فكل سيدة منزل تحلم بنظافة منزلها طوال الوقت لكن هناك الكثير من أغراض المنزل يصعب تنظيفها بسبب خوفها عليها من التآكل، لكن هناك طريق كثيرة و سهلة تغفل عنها الكثير من ربات البيوت، لذلك قمنا بجمع أسهل الطرق التي يمكن من خلالها تنظيف الخشب بكل سهولة و المحافظة عليه بدون أن يتعرض لأي هلاك أو تآكل.

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طريقة تنظيف الخشب بطريقة سهلة و سريعة

لتنفيذ هذه الطريقة يجب أن تتوافر هذه المكونات.

المكونات

كمية مناسبة من الماء .

كمية مناسبة من ملح.

كمية مناسبة من خل.

كمية مناسبة من عصير الليمون.

كمية مناسبة من زيت البرافين.

طريقة التنظيف