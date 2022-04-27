نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور تهنئة عيد الفطر المبارك 1443 وأروع بطاقات المعايدة EID MUBARAK في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهنئة عيد الفطر المبارك 1443 بأجمل الصور التي يتم تبادلها من خلال رسائل الواتس آب أو رسائل SMS أو من خلال الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لاشك من أنها تعيد أواصر الود والمحبة بين الأخوة والأهل والأصدقاء، فبرغم التباعد الاجتماعي وبرغم ظروف العمل التي أبعدت المسافات بين الناس إلا أن صور تهاني العيد من أجمل الهدايا التي يتبادلها الناس بعضهم البعض، ومع اقتراب رؤية هلال شوال يزداد البحث على أروع صور التهنئة بالعيد وفي التالي العديد من صور تهنئة عيد الفطر 2022 أعاده الله على جميع المسلمين بالعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

تهنئة عيد الفطر المبارك بأرق العبارات2022

في نفس السياق السابق ذكره حيث كثرة البحث عن أرق كلمات التهنئة بعيد الفطر وأجمل رسائل وبطاقات التهنئة سنقسم البطاقات إلى فئتين:

بطاقات تهنئة للأهل والأصدقاء.

وبطاقات تهنئة للمحبين يكون بإمكانك كتابة الاسم الذي ترغب فيه، على بطاقة التهنئة وتهديها إلى من تحب من خلال خدمة الرسائل، مع كلمات جميلة منظومة بالمناسبة السعيدة، سنذكرها بالترتيب فيما يلي.

صور تهنئة عيد الفطر 2022 للأهل والأصدقاء

كذلك من أجمل وأرق الكلمات التي بإمكانك تبادلها عبر رسائل الواتس آب، للأهل والأصدقاء نذكر منها التالي:

تهنئة ممزوجة بآيات القرآن .. احفظ أهلي وأصدقائي من مكايد الشيطان.. وبلغهم عيد الفطر بالسعادة والغفران.

عيد فطر سعيد.. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

العيد فرحة ما تكمل إلا بوجودكم.. العيد بهجة ما تحلى إلا بقربكم.. عيد فطر مبارك.

أدام الله لكم الأعياد دهورًا.. وألبسكم من تقواه نورًا.. عيد سعيد.. عساكم من عواده.

صور تهنئة عيد الفطر 1443 للأحباب بقدوم العيد بالاسم

أما تهاني العيد للمتزوجين والمحبين نذكر منها التالي ونتبعها ببطاقات تهنئة رقيقة وبطاقات يكتب عليها الأسماء:

أهديك عطر الورد وألوانه.. وأبعث لك جواب أنت عنوانه.. أهنيك فيه بقدوم العيد وأيامه.

في قلبي بيتك.. وبالتهاني خصيتك .. وبعيد الفطر أول الناس هنيتك.

انت عيدي.. وفرحة عمري .. وطيب أيامي السعيدة.. كل عام وانتي معايا إيدك بإيدي.. عيدك مبارك.

موعد عيد الفطر المبارك 2022 وموعد صلاة العيد في المدن السعودية

إضافة لما سبق ذكره فإن موعد صلاة عيد الفطر أعاده الله على جميع الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات في المدن والمحافظات سيحل موعدها بتوقيت المملكة العربية السعودية :