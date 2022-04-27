شاومي يقدم هاتف Xiaomi 12 Ultra بتقنية تصوير مذهلة تسحق جميع المنافسين .. تعرف عليه!

وعقب الكشف عن Xiaomi 12 و Xiaomi 12Xو Xiaomi 12 Pro قبل بضعة أسابيع ، سوف تقدم شاومي قريبًا أقوى هاتف ذكي لها لسنة 2022.

كما في السنوات السابقة، سوف يكون Xiaomi 12 Ultra رهان الهاتف الذكي على الكاميرا. كما أكدت بعض التسريبات، ستشترك شاومي هذا العام مع Leica، وعلى وجه الخصوص الاستفادة من فلاتر الشركة ومعرفتها.

ومع ذلك، نعلم أن هاتف Xiaomi 12 Ultra سيكون مثيرًا للاهتمام بشكل أساسي بسبب مستشعره الرئيسي الجديد بدقة 50 ميجابكسل من سوني. وكشف المسرب Leaker Digital Chat Station سابقًا أنه سيكون مستشعرًا ضخمًا من الجيل التالي ، لكنها قدمت الآن المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

تفاصيل حول مواصفات Xiaomi 12 Ultra

أوضحت Digital Chat Station في منشور جديد أن مستشعر سوني سيطلق عليه اسم IMX989. سيكون المستشعر عملاقًا ، حيث سيقيس حوالي 1 بوصة. لذلك سيكون أحد أكبر أجهزة الاستشعار في السوق. تم تجهيز بعض المستشعرات بقياس 1 بوصة بالفعل في الهواتف الذكية مثل Sony Xperia Xperia Pro-I ، لكن الكاميرات كانت بالفعل منذ بضع سنوات.

وباستخدام هذا المستشعر ، يمكن لـ Xiaomi 12 Ultra أن يدفن المنافسة في الصور. كلما زاد حجم المستشعر ، زاد الضوء الذي يمكن أن يستقبله. لذلك يجب أن توفر جودة صور ممتازة ليلا ونهارا. ومن المثير للاهتمام ، أن مستشعر IMX898 يبدو أنه خليفة لمستشعر IMX789 الخاص بـ OnePlus 10 Pro. ومع ذلك ، فإن الأخير هو 48 ميجابيكسل ، في حين أن IMX898 سيستخدم 50 ميجابيكسل. لذلك من المدهش أن تختار سوني هذا الاسم.

وللتذكير، يمكن أن يكون Xiaomi 12 Ultra أيضًا أحد الهواتف الذكية الأولى ؛ مدعومًا بشريحة Qualcomm الجديدة Snapdragon 8 Gen 1 Plus المحفورة بواسطة TSMC. يجب أن يكون قادرًا على إصلاح مشكلات ارتفاع درجة حرارة الطرازات الحالية من Snapdragon 8 Gen 1. بالإضافة إلى ذلك ، نعلم بالفعل أن Xiaomi 12 Ultra يجب أن يستخدم بطارية 4900 مللي أمبير في الساعة ؛ متوافق مع الشحن السريع بقدرة 120 واط.

من المتوقع أن يتم إصدار الهاتف الذكي في 10 مايو ، ومن أجل إضفاء لمسة من الموثوقية على هذه المعلومات ، تم تسريب الملصق الرسمي المفترض للشركة إلى الشبكة، متوقعًا الإعلان عن هاتف شاومي 12 الترا. ومع ذلك ، سنحصل بالتأكيد على المزيد من التأكيدات في الأسابيع القليلة المقبلة.