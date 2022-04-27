خطوات تفعيل وتسجيل بيانات الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة 2022

أيام أو ساعات قليلة تفصلنا عن السحب الأكبر على جوائز مسابقة الحلم 2022 الخاصة بجوائز حلم الأسرة، فتم لأول مرة السحب على جائزة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي بجانب جائزة أخرى بقيمة ربع مليون دولار، ليصل مجموع الجائزتين 750 ألف دولار، الأولى لحلم الأسرة والثانية لمنزل الأحلام، وسيتم السحب عليهما من بين المشتركين المستوفين لشروط وضوابط الاشتراك من المسابقة خلال الفترة الأخيرة، مع إجراء مراسم السحب على الهواء مباشرةً مع الإعلامي مصطفى الأغا بنظام القرعة العشوائية، ضمانًا للشفافية والحيادية في إعلان اسم الفائز الذي سيتم الاتصال به فور سحب اسمه.

تسجيل البيانات في المسابقة

لدخول سحب الحلم، لابد من تسجيل بياناتك ثم تفعيل اشتراكك، ولتسجيل بياناتك في المسابقة، لابد من المشاركة من خلال إحدى طرق الاشتراط الأساسية، سواء كان ذلك عبر خدمة الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة حلم والاتصال الهاتفي على الرقم المرادف لبلدك أو الرقم الدولي الموحد، أو المشاركة من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية، ثم تسجيل الدخول برقم جوالك والرمز التأكيدي بعد كتابة كافة بياناتك بدقة عالية، ثم إرسال.

تفعيل مشاركتك في الحلم

أما فيما يتعلق بتفعيل مشاركتك، فيتطلب منك الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي تردك عبر رقم جوالك، حيث تصلك رسالة على الهاتف الذي قمت بإرسال كلمة حلم منه تحتوي على سؤال وعدد من الإجابات المختلفة، يجب عليك اختيار رمز الإجابة الصحيحة، ثم يصلك سؤال آخر لابد من الإجابة الصحيحة عليه أيضًا، مع مراعاة أنه كلما كانت إجاباتك على الأسئلة بشكل صحيح، كلما زادت فرصك فوز في المسابقة ودخولك السحب أكثر من مرة، مع العلم أن الأسئلة ليس بالصعبة وتكون عامة في المتناول.

وبعد استيفاء المتطلبات السابقة، سيتم على الفور تسجيل ضمن المشاركين في السحب الجديد المقبل للحلم، الذين سيتم من بينهم اختيار أسماء الفائزين بالجوائز الجديدة، وفي حالة الفوز سيصلك اتصال من رقم دولي ثابت على رقم جوالك لتهنئتك بالفوز.