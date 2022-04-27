نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل صفقات وعروض لولو هايبر ماركت في الأسبوع الأخير من رمضان للسلع الغذائية في المقال التالي

عروض لولو هايبر ماركت تقدم أقوى الصفقات والخصومات على السلع الغذائية والمنتجات سريعة التحضير، بالإضافة إلى عروض منتجات البقالة والوجبات الجاهزة والمكسرات وغيرها العديد، هذا بالإضافة إلى عروض الجوالات والأجهزة اللوحية، وأقوى العروض على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية جميع هذه العروض واكثر متوفرة بجميع فروع لولو هايبر ماركت المنتشرة حول المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك وكل عام وانتم بخير. أقوى عروض لولو هايبر ماركت للسلع الغذائية: زيتون أسود اسباني حبة كاملة بسعر 13.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 17.95 ريال.

جبنة شيدر ايرلندية ملونة أو بيضاء بسعر 39.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 61.90 ريال.

زيتون مشوي منزوع النواة بسعر 34.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 48.95 ريال.

بيبي صدر حبش مدخن بسعر 51.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 81.40 ريال. أر أس زيت زيتون سعة 500 مل بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 19.75 ريال.

عرض 3 حبات معكرونة المطاحن الكويتية متنوعة بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 14.85 ريال.

جرين فارمز أرز مصري وزن 5 كيلو جرام بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال.

الوليمة أرز مزة بسمتي وزن 10 كيلو جرام بسعر 62.95 ريال سعودي بدلاً من 87.95 ريال.

وعرض قوي على ليبتون شاي أسود أكياس عدد 100 كيس بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 19.25 ريال. العربية للأسماك سمك فيلية أبيض مجمد وزن العبوة واحد كيلو جرام بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال.

عرض ثلاث حبات كوان فطيرة برانا سادة بسعر 11.50 ريال سعودي بدلاً من 14.85 ريال.

الشيف بطاطس بشكل أصابع مقلية مجمدة بسعر 16.50 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال.

ملادار بوكس تابيوكا مجمدة بسعر 2.95 ريال سعودي بدلاً من 4.95 ريال. وتتوالى العروض على مجموعة متنوعة أخرى: أفخاذ دجاج غليظة / أجنحة دجاج وزن الكيس 900 جرام من ساديا بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من 17.55 ريال.

صدور دجاج من ساديا طرية وزن العبوة 2 كيلو جرام بسعر 52.95 ريال سعودي بدلاً من 63.95 ريال.

صدور دجاج وزن الطبق 450 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال.

دجاج مجمد وزن العبوة 1000 جرام بسعر 18.50 ريال سعودي. لندن ديري أيس كريم 500 مل متنوع بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 20.25 ريال.

عرض ثلاث حبات كيري جبنة مربعات 12 مربع بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 30 ريال.

أمريكانا برجر بقري بالبهارات العربية بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 37.95 ريال.

أمريكانا برجر دجاج بالبقسماط بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 27.95 ريال. عمر شويل - جدة أفضل صفقات وعروض لولو هايبر ماركت في الأسبوع الأخير من رمضان للسلع الغذائية - ثقفني

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