هل رمضان كامل أم ناقص 2022.. تحري هلال رمضان في السعودية

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عمر شويل - جدة هل رمضان كامل أم ناقص 2022 سؤال يتردد بين الشعب السعودي هذه الأيام قبل انتهاء شهر رمضان 1443، فالبعض لا يعلم إذا كان شهر رمضان كامل ولا ناقص وذلك عقب تحري هلال شهر رمضان 1443 في المملكة العربية السعودية حيث أعلن أن وقفة عيد الفطر المبارك يوم الأحد 1 مايو وحتى 4 مايو.

هل رمضان كامل أم ناقص 2022؟

عقب تحري هلال شهر رمضان 2022 في السعودية تبين أن شهر رمضان كامل ولا ناقص فهو كام مكملًا حيث بدأ يوم 1 رمضان 1443 وينتهي يوم 30 رمضان 1443 وبهذا عند السؤال عن رمضان كامل ولا ناقص ستكون الإجابة أن شهر رمضان المبارك من عام 1443 هو كاملًا مكملًا.

شهر رمضان كامل ولا ناقص

شهر رمضان كامل ولا ناقص فهو كاملًا وينتهي يوم 30 رمضان 1443 ويتبقى من شهر رمضان اياما معدودات، حيث أنه يتبقى تقريبًا اربعة أيام وينقضي الشهر الفضيل من عام 1443 هجريًا، أي ان يوم 2 مايو 2022 هو أول أيام عيد الفطر المبارك 1 شوال 1443، وهو يوم الاثنين.

تقويم شهر رمضان 1443 – 2022

مازال الشعب السعودي يبحث إذا كان هل رمضان كامل أم ناقص 2022 – 1443 ولهذا نرصد في السطور التالية التقويم الكامل لشهر رمضان 1443 هجريًا – 2022 ميلاديًا..

بدأ شهر رمضان يوم السبت الموافق 1 رمضان 1443 هجريًا – 2 أبريل الموافق 2022 ميلاديًا، ثم ثاني أيام رمضان كان يوم الأحد الموافق 2 رمضان 1443هجريًا وهو يوم 3 أبريل 2022 ميلاديًا، ثم يوم الاثنين الموافق 3 رمضان 1443هجريًا وهو يوم 4 أبريل من عام 2022 ميلاديًا، وكان رابع أيام شهر رمضان هو الثلاثاء الموافق 4 رمضان 1443هجريًا، أي يوم 5 أبريل 2022 ميلاديًا، ويوم الأربعاء 5 رمضان 1443 هجريًا وهو يوم 6 أبريل 2022 ميلاديًا، وسادس أيام شهر رمضان كان يوم الخميس 6 رمضان 1443هجريًا المقابل له يوم 7 أبريل 2022 ميلاديًا، ويوم الجمعة كان 7 رمضان 1443هجريًا- 8 أبريل 2022 ميلاديًا.

الأسبوع الثاني من شهر رمضان 2022 – 1443

وبهذا التقويم يوضح إذا كان شهر رمضان كامل ولا ناقص، حيث بدأ الأسبوع الثاني من شهر رمضان بيوم السبت الموافق 8 رمضان 1443هجريًا وهو يوم 9 أبريل 2022ميلاديًا، وكان تاسع أيام رمضان، هو يوم الأحد9 رمضان 1443هجريًا يوم 10 أبريل 2022، ويوم الاثنين موافق 10 رمضان 1443 – 11 أبريل 2022، والثلاثاء 11 رمضان هو 12 أبريل 2022، والأربعاء الموافق 12 رمضان 1443هجريًا و13 أبريل 2022، الخميس 13 رمضان – 14 أبريل، وانتهى ثاني أسبوع في شهر رمضان بيوم الجمعة الموافق 14 رمضان 1443- 15 أبريل 2022.

الأسبوع الثالث من شهر رمضان 1443 هجريًا

وبدأ الأسبوع الثالث من شهر رمضان بيوم السبت 15 رمضان 1443 وهو 16 أبريل 2022، ثم الأحد 16 رمضان 1443- 17 أبريل 2022، ويليه الاثنين 17 رمضان 1443 – 18 أبريل 2022، والثلاثاء 18 رمضان 1443هجريًا وهو 19 أبريل 2022، ويوم الأربعاء 19 رمضان 1443- 20 أبريل 2022، والخميس 20 رمضان 1443- 21 أبريل 2022، وينتهي الأسبوع الثالث بيوم الجمعة 21 رمضان 1443- 22 أبريل 2022.

استقبال عيد الفطر المبارك

وكان تقويم أخر أسبوع في شهر رمضان واستقبال عيد الفطر المبارك هو يوم السبت 22 رمضان 1443 – 23 أبريل 2022، يوم الأحد 23 رمضان 1443- 24 أبريل 2022، ثم الاثنين 24 رمضان 1443- 25 أبريل 2022، ثم يوم الثلاثاء 25 رمضان 1443- 26 أبريل 2022، ثم يوم الأربعاء 26 رمضان 1443هجريًا ويقابله 27 أبريل 2022، والخميس الموافق 27 رمضان 1443- 28 أبريل 2022، ثم الجمعة 28 رمضان 1443هجريًا ومقابل له 29 أبريل 2022ميلاديًا، والسبت الموافق 29 رمضان 1443هجريًا، ومقابل له 30 أبريل 2022، وينتهي شهر رمضان بيوم الوفقة بيوم الأحد 30 رمضان 1443هجريًا 1 أبريل 2022.