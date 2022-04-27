شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت بخصم 50% بمناسبة العيد Lulu offers

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عمر شويل - جدة تتوفر عدة خصومات حصرية اليوم بكافة فروع لولو هايبر ماركت المنتشرة في مدن المملكة العربية السعودية، والتي تضم مجموعة ضخمة من السلع والمنتجات المميزة المنتشرة في جميع أقسام الماركت، حيث لديهم خصومات حصرية على أسعار المنتجات الرمضانية كافة بالإضافة إلى العروض المميزة منهم على أسعار منتجات العيد من جميع الدول العربية رأساً على فروع العثيم ماركت في المملكة العربية السعودية، وسوف نوفيكم من خلال هذه المقالة أحدث عروض لولو الأسبوعية من اليوم السادس والعشرون من رمضان، وحتى بداية عيد الفطر المبارك، وسوف نوفيكم كل التفاصيل من خلال هذه المقالة.

عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية المميزة اليوم بكل فروع لولو هايبر ماركت المنتشرة في المملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم خاص على سعر الشكولاتة بالملح البحري وبالتوت وبالشكولاتة الداكنة من جالكسي فيوجنس، وعرض آخر منهم على سعر الشكولاتة بزبدة الفول السوداني من سنيكرز، وعرض آخر منهم على سعر الشكولاتة الغامقة بالتمر من جالكسي.

تنزيلات حصرية متنوعة اليوم ولمدة أسبوع كامل Lulu offers

تتوفر عدة خصومات خاصة على أسعار: منتجات مميزة من زيت زيتون عافية بالريحان، وخصم آخر منهم على سعر زيت الزيتون من عافية بالفلفل، وعلى سعر زيت الزيتون من عافية بالخل البلسمي، وخصم آخر منهم على سعر زيت زيتون عافية للطبخ والقلي والخبز، كما بالماركت عروض أخرى على أسعار زيت الزيتون البكر الممتاز من عافية 4 لتر، وغيرهم من عروض على أسعار زيت الزيتون المتبقي من زيتوني، وعرض آخر منهم على سعر زيت جوز الهند النقي من براشوت، وخصم آخر منهم على سعر زيت الزيتون من الراقي.

عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market

تتوفر أيضاً داخل فروع لولو السعودية خصومات حصرية عديدة على أسعار: سميد تاك تاك، وعلى سعر الفلفل الأسود المجروش من مهران، وعرض آخر على سعر بهارات الماسالا من مهران، وخصم آخر منهم على سعر ملح الجبال من هيمالايا شان، وغيرهم من عروض على أسعار أكياس الرز البرياني.