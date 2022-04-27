نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء ليلة القدر 2022 كما ورد عن النبي| وأهم العلامات لإدراك الليلة المباركة في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعاء ليلة القدر كمؤشر بحث في هذا الوقت فهي تتزايد بشكل حاد من قبل العديد من المسلمين، وذلك في جميع أنحاء العالم الإسلامي لتحديد أفضل الأدعية التي يمكن أن نقولها في ليلة القدر، إلى جانب الموعد التزامني لميعاد الليلة الوترية الثانية في هذا الشهر المبارك رمضان 2022، حيث أن العشر الأواخر من شهر رمضان 2022 وبالتحديد الليالي الفردية ومنها ليلة القدر، التي تعتبر أفضل ليلة في السنة كلها، وذلك لما لها من فضائل في الدين الإسلامي، وردت خلال القرآن الكريم والحديث الشريف، والتي سنتحدث عنها من خلال هذه السطور في مقال اليوم كما سنتحدث عن موعد ليلة القدر.

دعاء ليلة القدر

تعتبر ليلة القدر من أهم الليالي التي يسعى المسلمون حول العالم للاستفادة منها، لما لها من فوائد كبيرة على المسلمين بشكل عام، حيث أن دعاء ليلة القدر مستجاب، كما أنه فالثواب والمكافآت في هذه الليلة مضاعفة، فقد قال عنها الله سبحانه وتعالى أنها خير من ألف شهر، لذا هي أفضل وقت لعبادة المسلمين وتقربهم إلى الله عز وجل.

في ليلة القدر وطوال العشر الأواخر من رمضان، تعددت أشكال الأدعية بصورة عامة، وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بهذا الدعاء النبوي في ليلة القدر وهو ” اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عني”، كما كان يردد النبي دعاء آخر، وهو قول الرسول “ربّنا آتنا فى الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار”.

أدعية ليلة القدر مكتوبة

خلال العشر الأواخر من رمضان يتنوع شكل الدعاء وصورة الأدعية كل عام في ليلة القدر، وأهمها ما تلقيناه من الرسول عليه الصلاة والسلام، وسوف نذكر أهم هذه الأدعية في النقاط التالية:

اللهم يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين. يا من أنزلت القرآن الكريم في ليلة القدر، أكرمنا في هذه الليلة المباركة. وأيضًا الطف بنا في هذه الليلة المباركة. وأجرنا من النَّار في هذه الليلة المباركة، وانصرنا على القوم الكافرين ببركة هذه الليلة المباركة.

اللّهم أسكنّا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين، اللّهم عوّضني عن كل شيء أحببته فخسرته. طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر، اللّهم ولا تشغلني عنك وقربني إليك، ربي ولا تذلّني لسواك، اللّهم إن ضاقت الأحوال يوماً أوسعها برحمتك، يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.

اللهم إنَّا نسألك في هذا المقام المبارك، وفي هذه الليلة المباركة أن تكتبنا من عتقائك من النار، اللهم أعتق رقابَنا ورقابَ آبائنا وأمهاتنا من النار يا عزيز يا غفار”.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

متى ليلة القدر ٢٠٢٢

سابقة أمثلة على دعاء ليلة القدر، سوف نتحدث هنا عن تحديد ليلة القدر في التقويم الميلادي، تحدد في خمس ليالٍ، تبدأ هذه الليالي في وقت الغروب من خمسة أيام من شهر أبريل 2022، لذلك يمكن تحديد تواريخ ليلة القدر 2022 وانتظارها في هذه الأيام الآتية:

الليلة الحادية والعشرون من رمضان والتي تبدأ يوم الخميس 21 أبريل حسب التقويم الميلادي، منذ الغروب في 20 رمضان وتنتهي فجر الجمعة 22 أبريل، وذلك حسب التقويم الميلادي وتنتهي في 21 رمضان. ثلاث وعشرون من رمضان، حيث تبدأ منذ غروب يوم السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان، ونهايتها فجر يوم الأحد الموافق 24 أبريل وهو يوم رمضان 23 رمضان هجريًا. خمس وعشرون ليلة من رمضان بدايتها في الغروب يوم الاثنين 25 أبريل والموافق 24 رمضان، ونهايتها في فجر الثلاثاء الموافق لشهر رمضان يوم 26 ابريل الموافق 25 من شهر رمضان. ليلة السابع والعشرين من رمضان منذ غروب يوم الأربعاء 27 أبريل وهو 26 رمضان، وتنتهي يوم الخميس 28 أبريل وهو 27 من رمضان. تسع وعشرون ليلة من رمضان يبدأ في غروب يومي الجمعة 29 أبريل ويوافق 28 رمضان، وينتهي فجر السبت 30 أبريل 2022 وفجر 29 رمضان.

علامات ليلة القدر

لعل الإجابة عن هذا السؤال حول علامات ليلة القدر سوف نقدمها في هذه الفقرة، وهي تهم الكثير من الناس الذين يريدون التحقق من ليلة القدر، وسنعرف خلالها كيف نستنتج ليلة القدر من خلال التحقيق في هذه العلامات لبيان هل حدثت ليلة القدر في أي ليلة وترية، وهذه العلامات كالآتي

ليلة القدر فاترة، أي طقسها معتدل.

من علامات ليلة القدر قوة الإنارة في تلك الليلة، التي قد لا يشعر بها سكان المدينة بسبب كثرة الأنوار في الشوارع، إلا أن سكان الريف سوف يلاحظون ذلك بوضوح.

ليلة القدر بها لا يوجد بها رياح فهي تكون في حالة سكون.

قد تراها في أحلامك، مثل بعض الصالحين في السلف.

لا يجوز للشيطان أن يخرج حتى وقت الفجر يكون مصفد، ولا يضر أحد.

من سمات ليلة القدر الصفاء والهدوء والقلب المنفتح.

شعور بفرح خلال صلاة قيام الليلة كما يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم.

تشرق الشمس صباحها حمراء باهتة من دون ضوء، تتسم بالصفاء مثل اكتمال القمر.

الشهب والنيازك لا تسقط يومها في أي مكان.

إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام المقال الذي قدمنا فيه لكم التفاصيل المتعلقة بموضوع دعاء ليلة القدر، تعرفنا خلاله على الكثير من المعلومات التي تهم المسلمين عن هذا اليوم، نتمنى أن تكون مفيدة لكم.