شوف عروض قوية وحصرية من Saco على المعدات الرياضية المتنوعة بخصومات جبارة

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لعشاق الرياضة المتنوعة تقدم مجموعة شركات ساكو تشكيلة متنوعة ومختلفة من العروض على أجهزة الألعاب الرياضية التي يمتلكها البعض منا ويريد تجددها بين الحين والأخر، تمتعوا بخدمة الشراء بالفيزا كارت وأحصلوا على خصم 20%، كما يمكنكم الشراء بالتقسيط على مدة 36 شهراً، من شركة تمارا، ومتوفر بالعروض درجات سباق بعجلاتان وثلاث عجلات، قوارب، دروع الضربات المنحنى، سارعوا بالشراء قبل نفاذ الكمية من المتجر أو الشراء أون لاين.
عروض قوية وحصرية من Saco على المعدات الرياضية المتنوعة بخصومات جبارة
- قارب صيد كاياك مقعد فردى، يتميز بالجلوس على السطح يحتوي على مقعد مبطن مريح ومسند ظهر لمغامراتك الطويلة في التجديف والصيد. السعة 150كيلوجرام، مادة الصنع بولي إيثلين منخفض الكثافة، من مميزاته مناسب للأطفال أو المبتدئين، خفيفة الوزن ويسهل حمله، متوفر بألوان متعددة، حبال الصدمات الأمامية والخلفية، بسعر 1555.00 ريال يقسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 518.33 ر.س بدون فوائد مع تمارا.
- درع الضربة المنحني HI IMPACT، متوفر بلون أسود، الجلد الخارجي شديد التحمل. رغوة عالية الكثافة وخفيفة الوزن مع كونتور مصمم بعناية.حشوات يد مبطنة لمزيد من الحماية. من السهل مسح الطبقة الخارجية. الإرتفاع 30 سم، الطول 10سم، العرض 40 سم، بسعر 1415.00 ريال قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 471.66 ر.س بدون فوائد مع تمارا.
- دراجة للرجال 26 بوصة 21 سرعة كينت، مصنوعة من الكربون الصلب، الحجم 26 بوصة. عدد من إعدادات السرعة21 سرعة، اللون فضي، تتميز خفيفة الوزن ومتين، العمر 13سنة فأكثر،تم إنشاؤها بإطار من الألومنيوم لتحمل الظروف القاسية.تتميز أيضاً جنوط عجلات ألمنيوم، فرامل أمامية، فرامل خلفية، مقعد مريح، بسعر 1299.00 ريال قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 433.00 ر.س بدون فوائد مع تمارا.
بودي سكلبتشر لكمات الرجل مع قفازات أحمر وأسود، بسعر 1279.00 ريال قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 426.33 ريال بدون فوائد مع تمارا.
- عجلة ثلاثية بسلة معدن 24 بوصة وإطار معدن، المقاعد مريحة جداً للسائق العلامة التجارية: Sportex، الهيكل مصنوع من الفولاذ، مما يعني أنها تدوم طويلاً، يمكن الآن للجميع ان يستمتع بركوب الدراجات، الحجم 24 بوصة، اللون أزرق، يتوافر معاها سلة من الفولاذ، بسعر 1199.00 ريال قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 399.66 ريال بدون فوائد مع تمارا.
- كيس اللكم RIPSTOP 30D أسود 150سم 5 قدم، مصنع خصيصاً من مادة مانعة للتمزق وبسهولة التنظيف والمتانة. قطعة قماش نظيفة مملوءة بالضغط
مادة حزام الأمان عالية القوة لتعليق الأشرطة، مصممة للمنزل وللتمارين الخفيفة والمتوسطة، القطر 30 سم، الطول 90 سم، بسعر 1115.00 ريال قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 371.66 ريال بدون فوائد مع تمارا.
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