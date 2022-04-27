شوف عروض قوية وحصرية من Saco على المعدات الرياضية المتنوعة بخصومات جبارة

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عروض قوية وحصرية من Saco على المعدات الرياضية المتنوعة بخصومات جبارة

قارب صيد كاياك مقعد فردى، يتميز بالجلوس على السطح يحتوي على مقعد مبطن مريح ومسند ظهر لمغامراتك الطويلة في التجديف والصيد. السعة 150كيلوجرام، مادة الصنع بولي إيثلين منخفض الكثافة، من مميزاته مناسب للأطفال أو المبتدئين، خفيفة الوزن ويسهل حمله، متوفر بألوان متعددة، حبال الصدمات الأمامية والخلفية، بسعر 1555.00 ريال يقسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 518.33 ر.س بدون فوائد مع تمارا.

درع الضربة المنحني HI IMPACT، متوفر بلون أسود، الجلد الخارجي شديد التحمل. رغوة عالية الكثافة وخفيفة الوزن مع كونتور مصمم بعناية.حشوات يد مبطنة لمزيد من الحماية. من السهل مسح الطبقة الخارجية. الإرتفاع 30 سم، الطول 10سم، العرض 40 سم، بسعر 1415.00 ريال قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 471.66 ر.س بدون فوائد مع تمارا.

دراجة للرجال 26 بوصة 21 سرعة كينت، مصنوعة من الكربون الصلب، الحجم 26 بوصة. عدد من إعدادات السرعة21 سرعة، اللون فضي، تتميز خفيفة الوزن ومتين، العمر 13سنة فأكثر،تم إنشاؤها بإطار من الألومنيوم لتحمل الظروف القاسية.تتميز أيضاً جنوط عجلات ألمنيوم، فرامل أمامية، فرامل خلفية، مقعد مريح، بسعر 1299.00 ريال قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 433.00 ر.س بدون فوائد مع تمارا.

بودي سكلبتشر لكمات الرجل مع قفازات أحمر وأسود، بسعر 1279.00 ريال قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 426.33 ريال بدون فوائد مع تمارا.