نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 27 أبريل 2022 تخفيضات عيد الفطر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية 27 أبريل 2022 والذي يقدم تخفيضات كبيرة لكل العملاء، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر 1443 أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، تتميز عروض العثيم لهذا الأسبوع بخصومات كبيرة تتيح لكل العملاء الحصول على الأغراض التي تناسبهم، للاحتفال مع أسرهم بعيد الفطر المبارك، لذلك هناك أسعار خاصة على كل الأغراض التي تتعلق بالعيد مثل الكعك والبسكويت والمعمول والبيتي فور، كذلك الشيكولاتة بكل أنواعها ولا ننسى أيضاً أسعار حبوب زكاة الفطر، في هذا المقال نقدم لكم أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة للإطلاع عليها.

عروض العثيم الأسبوعية 27 أبريل 2022

لا زالت العروض الرمضانية مستمرة لمن يريد أغراض شهر رمضان المبارك من مكسرات وحبوب وقمر الدين وجميع أنواع التمور، تتيح أسواق عبد الله العثيم أيضاً حقيبة زكاة الفطر، وهي عبارة عن حقيبة بها مقدار الصاع من الحبوب التي يمكنك أن تخرجها لزكاة الفطر، تجب زكاة الفطر حتى آخر يوم في شهر رمضان المبارك، يمكنك شراء حقيبة زكاة عن كل فرد من أفراد أسرتك.

تشمل عروض هذا الأسبوع الكثير من الأغراض بتخفيضات كبيرة على حلوى العيد مثل الشيكولاتة المتنوعة التي تناسب وترضي كل الأذواق، بدءاً بالشيكولاتة العادية محلية الصنع ذات الأسعار في متناول الجميع والتوفي وحلوة البونبون والمصاصات، مروراً بمعظم أنواع الشيكولاتة ووصولاً إلى الشيكولاتة الفاخرة، ويتم تحديد خصومات إضافية لعملاء العثيم الدائمين، والحاصلين على بطاقة اكتساب.

إلى جانب ذلك توجد العروض التقليدية التي يحتاج إليها كل بيت من فاكهة وخضروات وحبوب ومواد العطارة والمخبوزات، إلى جانب اللحوم بأنواعها البلدية المبردة والمجمدة، والدجاج والأجبان وكافة مستلزمات المنزل، عروض منتجات السنبلة بكافة أنواعها مثل معجنات السمبوسة والسبرينج رولز وعجينة الرقائق الهشة، وكذلك الكنافة والجلاش، بالإضافة إلى الخضروات المجمدة، وكل ما يحتاج إليه المنزل.

أحدث عروض العثيم لهذا الأسبوع بصفحة واحدة

الصور التالية توضح لكم آخر عروض العثيم بمناسبة عيد الفطر المبارك 2022:

رابط التسجيل في دعم برنامج ريف 1443 وشروط الحصول على الدعم الريفي للأسر المنتجة reef.gov.sa