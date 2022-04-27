نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف طريقة عمل الكحك الناعم فاطمة أبو حاتي مقادير مضبوطة والطعم حكاية في المقال التالي

تبحث الكثير من السيدات في مصر والعالم العربي عن طريقة عمل الكحك الناعم على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي، حيث تتميز وصفاتها بدفة المقادير وجمال الطعم، ومع تبقي أيام قليلة على عيد الفطر المبارك تزداد عمليات البحث عن طرق إعداد البسكويت والكحك بمختلف النكهات والوصفات، حيث يعتبر عمل الكحك في المنزل من الطقوس المصرية والعربية خلال أيام شهر رمضان تحضيراً لفرحة العيد، لتقديم هذه الحلويات إلى الضيوف والأهل والأصدقاء. طريقة عمل الكحك الناعم فاطمة أبو حاتي تقدم الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة الكحك الناعم بمقادير تكفي كيلو من الدقيق. مقادير الكحك بالكيلو كيلو دقيق مخصص للكحك أو جميع الاستخدامات.

كوبين من الزبدة بما يعادل 600 جرام.

ثلاثة أكواب من السكر البودر.

ملعقتان كبيرتان من السمسم.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

كوب ماء مخلوط بالحليب الدافئ.

6 بيضات.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة صغيرة من رائحة الكحك.

ملعقتين صغيرتين من الفانيليا.

ملعقتان من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام. طريقة الكحك يجب نخل الدقيق أولاً للتخلص من أية شوائب.

أضيفي الملح ورائحة الكحك إلى الدقيق وملعقة كبيرة من السكر وقلبي جيداً.

قومي بإضافة الخميرة وملعقة السكر المتبقية إلى كوب من الحليب الدافئ المخلوط بالماء الدافئ وقلبي جيداً ثم اتركيه جانباً.

قومي بقدح الزبدة على النار مع إضافة السمسم وعند تحول لونه إلى الذهبي أطفئي النار، يجب أن يكون السمسم أبيض غير محمص منقى جيداً قبل إضافته إلى السمن.

إذا كنتً تريدين قواماً مضبوطاً للكحك استخدمي مقدار 550 جرام فقط من السمن، بينما إذا كنتي تفضلينه ناعماً جداً فاستخدمي مقدار 600 جرام من السمن.

أضيفي السمن الساخن إلى الدقيق مع التقليب باستخدام ملعقة خشبية حتى تمتزج جميع المكونات، ثم قومي ببث الدقيق براحتي يديك وأضيفي خليط الخميرة والحليب ثم بثيه مرة أخرى حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

غطي العجين لمدة نصف ساعة ثم ابدأي في تشكيل الكحك ورصه في صاج التسوية.

بعد الانتهاء من تشكيل العجينة كاملة أدخلي الصاج الأول إلى الفرن المجهز مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية، على الرف الأوسط.

بعدما يبرد الكحك رشي فوقه السكر البودر ورصيه في طبق التقديم. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكحك الناعم فاطمة أبو حاتي مقادير مضبوطة والطعم حكاية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف طريقة عمل الكحك الناعم فاطمة أبو حاتي مقادير مضبوطة والطعم حكاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.