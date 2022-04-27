نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده على الإلكترونيات خصم 50% وعروض ايفون 13 وايفون 13 برو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده على الإلكترونيات خصم 50 وعروض ايفون 13 وايفون 13 برو. من أبرز ما يبحث عنه الكثيرين هذه الأيام فقدت قامت هايبر بنده بعمل خصومات كبيرة على السلع والمنتجات ومن بينها الإلكترونيات بخصومات تصل حتى 50% على الأجهزة الإلكترونية. وتعد شركة بنده من أقوى الأسواق في الخليج العربي تم إنشاء الشركة منذ 43 عامًا وانتشرت فروعها في كل أرجاء العالم العربي.

عروض بنده على الإلكترونيات خصم 50%

يقدم ماركت بنده أقوى الخصومات على الأجهزة الإلكترونية تصل حتى 50% وإليك تفاصيل العروض:

عروض آيفون برو ماكس 13 بقيمة 4749 ريال بدلًا من 5199 ريال متاح ستة ألوان .

عروض سامسونج عند شرائك لمنتجات سامسونج تدخل على سحب يوميًا على قسيمة شراء بقيمة 1000 ريال.

تقدم الشركة عروض على كافة أنواع أيفون المميزة لعام 2022 بالمزايا الآتية:

كاميرا رباعية الأبعاد.

تصوير فيديو بخاصية 4K.

قراءة QR.

خدمات الدفع عبر ماستر كارد أو فيزا.

مقام للغبار والماء.

شريحتي اتصال، شريحة نانو SIM و E SIM.

خاصية NFC للاتصال القريب.

كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 12 ميجا

عروض بنده على التلفزيونات

تقدم بنده عروض على الشاشات تبدأ من 449 ريال لشاشة تلفزيون دورا، حتى 2899 ريال لشاشة سكاي وورث جوجل الذكية بدلًا من 4499 ريال بخصم 50%،.

عروض بنده على السلع