نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت اليانسون المقرمش بالمكونات والخطوات المضبوطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت اليانسون المقرمش في المنزل يعتبر البسكويت من أكثر الحلويات المفضلة لدى كثير من الأشخاص ويحبون تناولها بجانب الشاي أو العصائر الطبيعية والبعض الآخر يفضلون تناولها بجانب القهوة لهذا يمكن تجهيز بسكويت اليانسون المقرمش الذي يحتوي على العديد من الفوائد الصحية المفيدة للجسم بفضل احتواء على اليانسون لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة تجهيز بسكويت اليانسون بالخطوات.

عمل بسكويت اليانسون

المكونات،

ثلاث ملاعق يانسون ناعم

ثلاث أكواب دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

كوب زيت

كوب سكر ناعم

ثلاث بيضات

ملعقة خل صغيرة

ملعقة فانيليا سائلة

قليل من الملح

طريقة تحضير بسكويت اليانسون

في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز وعاء مناسب ونضع فيه السكر والبيض وتقلب المكونات مع بعضها لمدة خمس دقائق ثم إضافة الفانيليا مع تقليبه ويمكن استخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى تتجانس تماما.

بعد ذلك نقوم بوضع كوب من الزيت وتقلب المكونات مع بعضها ثم نبدأ بإضافة الدقيق والبيكنج باودر في وعاء آخر ونضيف عليها اليانسون الناعم وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم نبدأ بإضافة خليط الزيت والبيض مع التقليب.

بعد ذلك يفضل خلط جميع المكونات مع بعضها بالمضرب اليدوي حتى تتجانس جيدا ويصبح الخليط متماسك ثم نبدأ بتجهيز صينية ونضع قليل من الزيت أو السمنة ونقوم بتسخين الفرن قبلها 15 دقيقة على درجة حرارة 140 ثم يتم وضع الخليط في الصينية ويترك لمدة 40 دقيقة أو حتى يصل إلى مرحلة النضج بعد ذلك يتم إخراج البسكويت لمدة خمس دقائق ثم يتم تقطيع البسكويت على هيئات أشكال مستطيلة بأحكام متساوية ثم وضعه في الفرن لمدة 20 دقيقة مرة أخرى حتى يصبح لونه ذهبي وتناوله وبالهناء والشفاء.