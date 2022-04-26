شوف مفاجآت اكسترا الكبرى على الأجهزة والشاشات ضمن عروض عيد الفطر المبارك

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مفاجآت اكسترا الكبرى على الأجهزة والشاشات ضمن عروض عيد الفطر المبارك، يتوفر كلاس برو برادة ماء حار بارد سعة 520 وات باللون الأبيض بسعر 449 ريال بدلاً من 599 ريال خصم 25%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 22 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر كلاس برو برادة ماء حار بارد سعة 520 وات أسود إستيل بسعر 549 ريال بدلاً من 769 ريال خصم 29%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 27 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض عيد الفطر المبارك اكسترا الكبرى. خصومات اكسترا الكبرى نصف الثمن يقدم اكسترا الكبرى عروض مذهلة على الشاشات :

يتوفر ضمن خصومات اكسترا الكبرى نصف الثمن ال جي تليفزيون 86 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 24999 ريال بدلاً من 54999 ريال خصم 55%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 1195 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 1299 ريال.

يتوفر ضمن خصومات اكسترا الكبرى نصف الثمن ال جي تليفزيون 86 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 24999 ريال بدلاً من 54999 ريال خصم 55%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 1195 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 1299 ريال. يتوفر سامسونج تليفزيون 55 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 5299 ريال بدلاً من 6999 ريال خصم 24%، ضمن ضمن عروض عيد الفطر المبارك ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 254 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفرضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى سامسونج تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 9999 ريال بدلاً من 16999 ريال خصم 41%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 478 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر هومز تليفزيون 55 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 1899 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 24%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 91 ريال لمدة 36 شهراً. عروض عيد الفطر المبارك إستكمالا لسلسلة تخفيضات اكسترا الكبرى بمناسبة عيد الفطر تقدم عروض مذهلة على الأجهزة الكهربائية : يتوفر كلاس برو ثلاجة/فريزر باب واحد سعة 598 لتر إنفيرتر ستانلس ستيل بسعر 3199 ريال بدلاً من 4499 ريال خصم 29%، ضمن عروض عيد الفطر المبارك ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 153 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال،.

يتوفر فيليبس مبرد مياه ساخن بارد عادي سعة 500 وات باللون الأسود بسعر 1239 ريال بدلاً من 1549 ريال خصم 20%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 60 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى تشمل عروض الأجهزة الكهربائية بمناسبة عيد الفطر المبارك الأتي : يتوفر ال جي ثلاجة 16.9 قدم لينير كمبريسور باللون الفضي بسعر 3299 ريال بدلاً من 5249 ريال خصم 37%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 158 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى خصومات نصف الثمن هاير ثلاجة باب جانب باب سعة 17.8 قدم 504 لتر باللون الأبيض بسعر 2999 ريال بدلاً من 5199 ريال خصم 42%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 144 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر ضمن عروض عيد الفطر المبارك ال جي ثلاجة باب واحد 13.6 قدم إنفيرتر باللون الفضي بسعر 3599 ريال بدلاً من 6049 ريال خصم 41%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 172 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. خصومات اكسترا الكبرى المذهلة يتوفر لاجيرمانيا موقد غاز 5 شعلات حجم 90*60 سم فرن وشواية كهرباء بسعر 6099 ريال بدلاً من 6999 ريال خصم 13%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبىرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 292 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر مابي موقد كهرباء سيراميك 4 عيون أسود ستانلس ستيل بسعر 4199 ريال بدلاً من 6199 ريال خصم 32% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 201 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض عيد الفطر المبارك اكسترا الكبرى. عمر شويل - جدة مفاجآت اكسترا الكبرى على الأجهزة والشاشات ضمن عروض عيد الفطر المبارك - ثقفني

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