نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات العيد من جرير على الإلكترونيات 2022 في السعودية أرخص فرص توفيرية في المقال التالي
عروض جرير المملكة العربية السعودية، تتكون مكتبة جرير من العديد من المكاتب التي تقدم الخصومات الكبيرة مع العروض الرائعة والمذهلة التي يحتاج لها ويرغب بها كل شخص مقيم في المملكة العربية السعودية، كما أن تلك المكتبة تعمل على بيع المنتجات والمستلزمات التي يريدها ويطلبها كل مواطن متواجد في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن مكتبة جرير تقدم وتمنح تلك العروض والخصومات بالسعر الذي يتناسب ويتلاءم مع كل فرد في المملكة.
تنزيلات العيد من جرير للجوالات والإلكترونيات jarir بخصم 57% في مكتبات جرير أون لاين jarirbookstor
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير تكون من المكاتب الكبيرة والشهيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية في السوق المالي والمركزي، كما أن تلك المكتبة استطاعت أن توفر وتعرض جميع الاحتياجات والمطالب التي يريدها ويحتاج لها كل شخص مقيم في المملكة العربية السعودية، حيث أن مكتبة جرير قد عرضت ووفرت جميع الألعاب التي يرغب بها ويحتاج لها كل شخص في السعودية.
تخفيضات مكتبة جرير
- تنزيلات جرير على سعر كتاب لماذا نمرض للنسخة المطبوعة يكون 55 ريال سعودي والنسخة الإلكترونية تكون بسعر 39.99 ريال سعودي.
- كمبيوتر المحمول من النوع اتش بي كور أي 3 يكون بسعر 1999 ريال سعودي بدلًا من 2099 ريال سعودي.
- سعر كتاب Five nights at Freddy’s يكون 55 ريال سعودي.
- ساعة من النوع جلاكسي واتش 4 كلاسيك تكون بسعر 1149 ريال سعودي بدلًا من 1499 ريال سعودي.
- سعر كتاب الكيان المطلق الخاص بهدى الغصن يكون 78 ريال سعودي.
- هاتف من النوع آبل آيفون ميني 13 باللون الأخضر سعة 512 جيجا بايت 5 جي رام يكون بسعر 4579 ريال سعودي بدلًا من 4799 ريال سعودي.
- هاتف من النوع شاومي 11 تي حجم 256 جيجابايت 8 جي رام باللون الرمادي النيزكي يكون بسعر 1849 ريال سعودي بدلًا من 1999 ريال سعودي.
- سعر هاتف من النوع آبل آيفون 13 برو ماكس حجم 128 جيجا بايت 5 جي رام باللون الأزرق سيريا يكون بسعر 4899 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي.
- هاتف من النوع هواوي واي 9 إيه حجم 128 جيجا بايت 8 جي رام باللون الفضي سبيس يكون بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1099 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصومات العيد من جرير على الإلكترونيات 2022 في السعودية أرخص فرص توفيرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.