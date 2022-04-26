نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية بتخفيضات عيد الفطر 2022 على الإلكترونيات والأجهزة extra في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفر أكثر مع عروض اكسترا السعودية بتخفيضات عيد الفطر المبارك، والتي تتضمن الأجهزة اللوحية والجوالات والإلكترونيات، كما أنه متاح في العروض الأجهزة المنزلية، فتحرص دومًا إكسترا extra على توفير كافة احتياجاتكم بأقل سعر، لذا جاءت نشرة العروض متضمنة لكل لوزام المنزل من الأجهزة الكهربائية، وأيضًا الأجهزة الإلكترونية بأنواعها.

عروض اكسترا السعودية بتخفيضات عيد الفطر 2022

أسعار الأجهزة اللوحية من ابل، سامسونج، هواوي، لينوفو، بينكو، الكاتيل، بها خصومات كبرى، وبالنسبة للإصدارات المتاحة فيوجد مجموعة من أجهزة ابل ايباد ومنها ايباد اير 4، وأيضًا هواوي T10 Matepad الجيل الرابع مع مساحة تخزين 32 جيجابايت، وهناك عدد من الاختيارات أمامكم من ماركة لينوفو العملية، التي تقدم لكم أجهزة بامكانيات مناسبة للاستخدام اليومي سواء في العمل او الدراسة أو حتى في التصفح، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أجهزة التابلت من سامسونج، يوجد سامسونج جالكسي تاب A8، مع شبكة 4G، ونعرض لكم الأسعار في النقاط التالية.

هواوي 10 matepad بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال سعودي.

ابل ايباد أير 4، بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 3299 ريال سعودي.

اكسترا عروض العيد 2022

مع توافر عروض العيد 2022 في جميع فروع اكسترا بالسعودية يمكنكم شراء المكانس الكهربائية بأسعار رائعة وخصم هائل، ومنها مكانس تنظف السجاد بكفاءة، وتعمل على إزالة الأتربة منه، كما توجد مكانس لغسل السجاد بشكل أسهل وبأقل جهد ووقت، ومنها مكانس وأجهزة تنظيف لأغراض متعددة، وهيا بنا نتعرف على تفاصيل المكانس وأسعارها.

جهاز تنظيف متعدد الأغراض 3×1 من بيسيل، بسعر 1099 ريال سعودي بدلًا من 1099 ريال سعودي بدلًا من 1399 ريال سعودي.

هوفر مكنسة كهربائية، 2200 واط، بسعر 349 ريال سعودي بدلًا من 509 ريال سعودي.

اكسترا مكيفات

تتوافر المكيفات بخصومات هائلة على ثمنها في extra بالمملكة العربية السعودية، فمع اقتراب فصل الصيف نكون بحاجة إلى اقتناء المكيفات، ويوجد منها المكيفات الجدارية وإليكم الأسعار.

مكيف ال جي 18000 وحدة، بسعر 2899 ريال سعودي بدلًا من 48999 ريال سعودي.

كلاس برو مكيف جداري حار وبارد، 17500 وحدة، بسعر 2299 ريال سعودي بدلًا من 3199 ريال سعودي.

إكسترا لابتوب

تعرفوا على أسعار اللابتوبات في اكسترا، والتي تتضمن أجهزة HP، لينوفو، وأيضًا ماك بوك بمواصفات أكثر من رائعة ومزايا فريدة من نوعها، وإليكم الخفيضات المتاحة على أسعار المنتجات.

ماك بوك برو 256 جيجابايت بسعر 5499 ريال سعودي بدلًا من 5999 ريال سعودي، وأيضًا إصدار 512 جيجابايت بسعر 6399 ريال سعودي بدلًا من 6999 ريال سعودي.

لابتوب HP notebook، معالج كور اي 5 الجيل الحادي عشر، بسعر 2899 ريال سعودي بدلًا من 3299 ريال سعودي.

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