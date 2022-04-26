شوف خصومات بنده اليومية اقوى العروض التى تصل إلي 40% علي مستلزمات البيت

خصومات بنده اليومية، سوق بنده يكون من الأسواق الكبيرة والرائعة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر يتوفر ويتواجد فيه كل سلعة أو منتج غذائي أو غير غذائي من المنتجات التي يريدها ويرغب بها كل شخص متواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذا الهايبر قد قام بمنح وتقديم عدة أصناف متوافرة بالجودة الكبيرة والرائعة التي يطلبها كل مواطن في السعودية حتى وفر السوق تلك السلع والمنتجات بالسعر القليل الذي يناسب كل مقيم بالمملكة.

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خصومات بنده اليومية

شركة بنده تكون من الشركات الحريصة على تقديم وعرض أكبر الخصومات الرائعة معها العروض القوية والمذهلة للغاية، فمن الممكن أن يتم المنح والتقديم لهذه العروض والخصومات سواء كانت كل أسبوع أو كل يوم، وكذلك فإن شركة بنده استطاعت أن تنال وتحصل على التوزيعات الأساسية المتعددة التي وصلت لنحو أربعة متواجدين في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن شركة بنده تمتلك ستمائة شاحنة لتوصيل حوالي سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي.

عروض بنده السعودية

عروض بنده اليوم 24 * 20 جرام من مرة الدجاج ملح أقل ماجي يكون بسعر 14.95 بدلًا من 21.50 ريال سعودي. تنزيلات بنده الأسبوعية أقراص تنظيف الكل في 1 من النوع فنش عدد 16 قرص يكون بسعر 24.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية 7 كيلو جرام من مسحوق الغسيل نوعه إكسترا وايت يكون بسعر 32.95 بدلًا من 62.95 ريال سعودي.

خصومات بنده اليوم

عروض بنده الشهرية 7 لتر من منظف برسيل باور جل يكون بسعر 59.95 بدلًا من 65.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية 1 لتر من شامبو الخاص بالأطفال نوعه نونو يكون بسعر 14.95 بدلًا من 33.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية عدد 72 فوطة من الفوط الصحية من النوع أولويز كبير بالأجنحة يكون بسعر 29.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية حفائض الأطفال من النوع بيبي جوي لعبوة التوفير ذات الحجم الكبير تكون بسعر 74.95 بدلًا من 86.50 ريال سعودي.

تنزيلات بنده اليومية