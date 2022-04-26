شوف أقوى عروض لولو هايبر الأوفر وصفقات العيد الجبارة على الهواتف والأجهزة الإلكترونية بخصومات مذهلة لا تفوتها LULU

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وفر 66 ريال على نيكاي عصارة متعددة الاستخدامات بالإضافة لخلاط، بسعر 99 ريال بدلاً من 165 ريال سعودي.

اشتري قلاية بدون زيت من فيليبس، بسعة 10.4 كيلو، بسعر 849 ريال بدلاً من 1599 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى عروض لولو هايبر الأوفر وصفقات العيد الجبارة على الهواتف والأجهزة الإلكترونية بخصومات مذهلة لا تفوتها LULU - ثقفني

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