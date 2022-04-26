شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم 40% لفترة محدودة اغتنم اللفرصة قبل نفاذ الكمية

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عروض اكسترا الأسبوعية، تكون شركة اكسترا من ضمن الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أنها من الشركات التي تستمر في تقديم ومنح أكبر الخصومات القوية معها العروض الرائعة والمذهلة، حيث أن شركة اكسترا من الشركات الحريصة في عرض ومنح هذه الخصومات والعروض بسعر يتوافق ويتناسب مع كل فرد بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا تعتبر الشركة من الشركات المتخصصة في بيع كافة الإلكترونيات والكهربائيات من خلال التجزئة مع الأجهزة والأدوات المنزلية.
عروض اكسترا الأسبوعية خصم 50% لفترة محدودة او نفاذ الكمية اغتنم الفرصة
عروض اكسترا الأسبوعية
شركة اكسترا تكون من الشركات المتخصصة لبيع كل الإلكترونيات والكهربائيات، كما أن هذه الشركة متواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تعد من ضمن الشركات التي تقوم ببيع كل الأجهزة الإلكترونية والمنزلية والكهربائية، وكذلك فإن الشركة تعتبر من ضمن الشركات المساهمة التي دخلت للسوق المركزي والمالي في المملكة العربية السعودية، وكذلك فهي من ضمن الشركات المتخصصة لبيع كل هواتف المحمول والكاميرات مع العديد من الأشياء الثانية.
عروض اكسترا السعودية
- خصومات اكسترا الشهرية شاشة التليفزيون من النوع أوليد إل جي حجم 55 بوصة عالي الدقة يكون بسعر 5999 بدلًا من 13999 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا اليوم شاشة من النوع إل جي حجمها 48 بوصة عالية الدقة تكون بسعر 3999 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا اليومية شاشة حجمها 70 بوصة من النوع إل جي عالية الدقة تكون بسعر 4399 ريال سعودي.
خصومات اكسترا اليومية
- خصومات اكسترا الأسبوعية شاشة التليفزيون حجمها 86 بوصة من النوع إل جي عالية الدقة سعرها يكون 8149 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا الشهرية تليفزيون من النوع شارب حجم 32 بوصة فائقة الدقة سعرها يكون 699 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا الأسبوعية كيبل كلاس اتش دي ام اي حجم 1.8 متر يكون بسعر 15 بدلًا من 29 ريال سعودي.
- عروض اكسترا الشهرية الكيبل المحول من النوع كلاس برو من اي يو اكس إلى 2 آر سي أي حجم 1.5 متر عدد اثنان قطعة يكون بسعر 25 بدلًا من 49 ريال سعودي.
عروض اكسترا اليوم
- خصومات اكسترا اليوم المقلاة الهوائية من النوع كلاس برو حجم 3.2 لتر مع إمكانية التحكم الإلكتروني سعرها يكون 199 بدلًا من 349 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا الشهرية قلاية الزيت الكهربائية من النوع مولينكس سوبر أونو حجم 1.5 لتر سعة 1800 واط سعرها يكون 299 بدلًا من 449 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا الأسبوعية قلاية الزيت بحوضين من النوع برنسيس حجم 3 لتر مصنوعة من الإستانلس ستيل تكون بسعر 299 بدلًا من 469 ريال سعودي.
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