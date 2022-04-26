شوف عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir بخصومات عيد الفطر من مكتبات جرير jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir مع خصومات كبرى ضمن أقوى عروض مكتبة جرير jarir bookstore المطروحة بمناسبة عيد الفطر البارك، حصريًا بكل فروع مكتبات جرير jarirbookstore داخل المملكة العربية السعودية، وتضم الخصومات كل اسعار الأجهزة الإلكترونية الأكثر طلبًا داخل السوق السعودي.

عروض جرير للجوالات والإلكترونيات jarir بخصومات عيد الفطر من مكتبات جرير jarirbookstore

يعرض لكم موقع جرير اون لاين أرخص الأسعار داخل المملكة مع خصومات عيد الفطر المبار، والتي يقدمها على أسعار الجوالات، والشاشات الذكية، وأجهزة اللابتوب الحديثة، والتي يمكنكم الشراء بها حتى يوم 8 مايو 2022، الموافق 7 شوال 1443، والكتالوج يضم أيضًا العديد من الخدمات الحصرية المتاحة للعملاء داخل السعودية مثل خدمة تقسيط جرير المميزة.

عروض جرير للجوالات

يشمل كتالوج تخفيضات جرير الجديد خصم كبير لمدة محددة وحتى نفاذ الكمية على اسعار الجوالات والشاشات من أكبر الماركات الشهيرة، فمتاح في التالي خصومات على اسعار جوالات ايفون 13 جرير iphone 13 وسامسونج وهواوي، مع شاشات سامسونج samung وهاير بمقاساتها الكبيرة وما تضمه من تقنيات حديثة ونظام تشغيل ذكي.

جرير

تتيح شركة جرير للتسويق أكبر التخفيضات على كافة أسعار الجوالات حديثة الإصدار، من شاومي xiaomi وسامسونج، وهواوي، واوبو، والتي يمكن شرائها والدفع بنظام اقساط جرير المميز، وبخصم يصل إلى 300 ريال سعودي، وهي فرصة ذهبية لتغيير جهاز الجوال القديم بآخر جديد بأقل سعر ممكن.

مكتبات جرير

تجدون لدى جرير مكتبة تضم أحدث أجهزة اللاب توب والكمبيوتر المحمول بأنواع مميزة، من شركات رائدة مثل هواوي huawei وديل، واتش بي، ولينوفو، مع أجهزة مايكروسوفت microsoft الشهيرة، وهي متاحة بخصم كبير يصل إلى 1000 ريال سعودي، فبادروا بالشراء قبل نفاذ الكمية، فالعرض متاح لفترة محدودة.

قدمنا لكم جديد الخصومات على أجهزة جوالات جرير ايفون وسامسونج وهواوي، مع أسعار الشاشات الحديثة، بالإضافة إلى أسعار أجهزة اللابتوب، مع تفاصيل خدمات التقسيط والباقات المتاحة حاليًا لعملاء المملكة العربية السعودية، على أن نكمل معكم كل الخصومات المقدمة من متاجر السعودية يوميًا على موقعنا الرسمي، فلا تنسوا متابعتنا.