نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير وتخفيضات جرير على الهواتف الذكية jarir bookstore في المقال التالي
باقة جديدة من التخفيضات تعرضها مكتبة جرير هذا الأسبوع بمناسبة عيد الفطر المبارك على مئات المنتجات المعروضة على موقع جرير الالكتروني، وكذلك السلع المعروضة داخل معارض المكتبة داخل المملكة العربية السعودية بخصومات كبيرة، ومن أهم المنتجات المتوفرة ضمن العروض الهواتف الذكية من مختلف العلامات التجارية الشهيرة مثل ابل، شاومي، هونر وغيرها الكثير من الماركات العالمية في مجال الجوالات الذكية، حيث تتيح المكتبة نسب خصم كبيرة على كل هذه الأنواع.
عروض مكتبة جرير
يوفر موقع جرير الإلكتروني العديد من الخصومات على جوالات أبل أيفون بإصداراتها المختلفة ومن بين العروض المتاحة:
- احصل على أبل أيفون 13 برو ماكس مقابل 4899 ريال بدلاً من 5199 ريال ووفر مبلغ 300 ريال سعودي، سعة تخزين الهاتف 128 جيجا بايت، يمكن التقسيط من جرير بقسط يبدأ من 227 ريال سعودي شهرياً لمدة 36 شهراً.
- أبل أيفون 13 سعة 128 جيجا بايت الجيل الخامس احصل عليه بنسبة خصم 10% مقابل 3399 ريال بدلاً من 3799 ريال، ووفر مبلغ أربعمائة ريال سعودي.
- خصم بقيمة 300 ريال على جوال أبل أيفون 13 ميني سعة 128 جيجا مقابل 2999 ريال بدلاً من 3299 ريال، يأتي مع ضمان من المصنع لمدة عامين.
عروض جرير
- احصل على خصم بقيمة خمسمائة ريال سعودي عند طلب هاتف سامسونج جالكسي اس 21 اف اي 5 جي، سعة الهاتف 256 جيجا بايت، 8 جيجا رام، يمكنك شراؤه ضمن عروض جرير بسعر 2499 ريال بدلاً من 2999 ريال.
- شاومي ريدمي نوت 11 سعة 128 جيجا بايت، 4 جيجا رام بسعر 699 ريال بدلاً من 799 ريال بخصم قدره مائة ريال سعودي.
- اشتري هاتف شاومي 12 برو سعة 256 جيجا بايت ، 12 جيجا بايت رام مقابل 4099 ريال، واحصل على هدايا بقيمة 1898 ريال.
jarir bookstore
- سامسونج جالكسي زد فولد 3 سعة 256 جيجا بايت ، 12 جيجا رام متوفر بسعر 6299 ريال سعودي بدلاً من 6799 ريال بتوفير قدره 500 ريال بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 569 ريال سعودي.
- جوال هواوي نوفا 9 se سعة 128 جيجا بايت، 8 جيجا رام، احصل عليه مقابل 1199 ريال بالإضافة إلى هدايا مجانية بقيمة 689 ريال، يمكنك تقسيط الجهاز على 36 شهر بقسط شهري يبدأ من 56 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض مكتبة جرير وتخفيضات جرير على الهواتف الذكية jarir bookstore على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.