شوف عروض مكتبة جرير وتخفيضات جرير على الهواتف الذكية jarir bookstore

باقة جديدة من التخفيضات تعرضها مكتبة جرير هذا الأسبوع بمناسبة عيد الفطر المبارك على مئات المنتجات المعروضة على موقع جرير الالكتروني، وكذلك السلع المعروضة داخل معارض المكتبة داخل المملكة العربية السعودية بخصومات كبيرة، ومن أهم المنتجات المتوفرة ضمن العروض الهواتف الذكية من مختلف العلامات التجارية الشهيرة مثل ابل، شاومي، هونر وغيرها الكثير من الماركات العالمية في مجال الجوالات الذكية، حيث تتيح المكتبة نسب خصم كبيرة على كل هذه الأنواع.

عروض مكتبة جرير

يوفر موقع جرير الإلكتروني العديد من الخصومات على جوالات أبل أيفون بإصداراتها المختلفة ومن بين العروض المتاحة:

احصل على أبل أيفون 13 برو ماكس مقابل 4899 ريال بدلاً من 5199 ريال ووفر مبلغ 300 ريال سعودي، سعة تخزين الهاتف 128 جيجا بايت، يمكن التقسيط من جرير بقسط يبدأ من 227 ريال سعودي شهرياً لمدة 36 شهراً.

أبل أيفون 13 سعة 128 جيجا بايت الجيل الخامس احصل عليه بنسبة خصم 10% مقابل 3399 ريال بدلاً من 3799 ريال، ووفر مبلغ أربعمائة ريال سعودي.

خصم بقيمة 300 ريال على جوال أبل أيفون 13 ميني سعة 128 جيجا مقابل 2999 ريال بدلاً من 3299 ريال، يأتي مع ضمان من المصنع لمدة عامين.

عروض جرير

احصل على خصم بقيمة خمسمائة ريال سعودي عند طلب هاتف سامسونج جالكسي اس 21 اف اي 5 جي، سعة الهاتف 256 جيجا بايت، 8 جيجا رام، يمكنك شراؤه ضمن عروض جرير بسعر 2499 ريال بدلاً من 2999 ريال.

شاومي ريدمي نوت 11 سعة 128 جيجا بايت، 4 جيجا رام بسعر 699 ريال بدلاً من 799 ريال بخصم قدره مائة ريال سعودي.

اشتري هاتف شاومي 12 برو سعة 256 جيجا بايت ، 12 جيجا بايت رام مقابل 4099 ريال، واحصل على هدايا بقيمة 1898 ريال.

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