نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان 2022 دعاء اليوم 25 من رمضان 1443 في المقال التالي
تزداد عمليات البحث عبر محركات بحث جوجل بشكل يومي عن افضل واجمل ادعية شهر رمضان المبارك، ولذلك نوفر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني مجموعة من أقوي ادعية اليوم الخامس والعشرين من رمضان 2022 والتي يمكنك ترديدها طوال اليوم وفي هذا الشهر المبارك الذي يسعي كل مسلم للخروج منة فائز برضا الله سبحانه وتعالي.
دعاء اليوم الخامس والعشرين من رمضان 2022
- اللهم اجعلني محبا لأوليائك، و معاديا لأعدائك، و متمسكا بسنة أنبيائك، يا عظيما في قلوب النبيين.
- اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي.
- اللهم بارك لنا في هذه الأيام المباركة من هذا الشهر الفضيل، ربي اجعل يوم 25 رمضان يومًا مليئًا بالرحمة والمغفرة علينا وعلى جميع المسلمين، اللهم دبر لنا أمورنا فإننا لا نجسن التدبير.
- اللهم نسألك في اليوم الخامس والعشرين من رمضان رحمة واسعة تشمل كل ذنوبنا يا كريم، اللهم كن معنا ناصرًا وحافظًا وأمينًا في هذه الأيام الكريمة وأنت الرحمن الرحيم.
- أن يواظب المسلم على الدعاء، فالدعاء هو العبادة كما دلّ وأخبر الحبيب المصطفى صلَّى الله عليه وسلّم، وينبغي على المسلم أن يكثر من الدعاء في هذا اليوم في كل وقت وحين.
دعاء اليوم 25 من رمضان 1443
- اللهم اجعلنى فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك وزحزحنى فيه عن موجبات سخطك.
- اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك.
- اللهم بشرى تشبه الغيث، وفرحة تمحو كل حزن، وفرج لكل صابر، وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دعاء، إنك على كل شيء قدير.
بذلك نكون قد قدمنا لكم في هذا الموضوع من خلال موقعنا مجموعة مميزة ومتنوعة من افضل ادعية يوم 25 رمضان 1443 والتي يمكنك الدعاء بها والتقرب بها الي المولي عز وجل في العشر الاواخر من شهر رمضان واستغلال الأيام المتبقية من هذا الشهر الكريم المبارك فهو شهر الرحمة والمغفرة ومن افضل شهور السنة التي ينتظرها كل مسلم في جميع البلدان حول العالم.
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